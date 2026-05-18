Van der Gijp se asusta al ver a su mejor jugador lesionado y lo descarta para el Mundial

René van der Gijp sigue de cerca a Cristiano Ronaldo (41). Sin embargo, al analista de Dordrecht, ahora en Curazao para las retransmisiones del Mundial de «Vandaag Inside», no le entusiasma lo que el delantero del Al-Nassr muestra al final de su carrera.

«Imagina que cada día le dijeran al seleccionador de Portugal: “No puedes llevar a Ronaldo al Mundial, ya no es posible”. Pero tiene que hacerlo», comenta Van der Gijp, y se pone en la piel de Roberto Martínez en KieftJansenEgmondGijp.

“No tiene otra opción y además debe alinearlo. Tiene 41 años, ya no puede más. He visto los dos últimos partidos y sigo pensando lo mismo”, afirma Gijp, quien cree que Ronaldo debería retirarse. “Y no pasa nada, tiene 41 años”.

Su compañero de mesa, Wim Kieft, es más indulgente: «Sigue marcando goles en la fase de clasificación, aunque sea ante selecciones como Liechtenstein. Si Ronaldo es inteligente, solo debe permanecer frente al arco todo el tiempo».

«Si Ronaldo marca uno, hace tres o cuatro», añade Kieft, que no da por perdido al buque insignia de Portugal, campeón de Europa en 2016. «Pero sería una locura».

Van der Gijp insiste: «Hay que ver las imágenes. Ya no puede más. Se queda solo ante el portero y no sabe qué hacer».

Se espera que Martínez anuncie pronto la lista definitiva de Portugal para el Mundial. Ronaldo ya acumula 226 partidos internacionales y 143 goles.