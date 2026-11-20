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René van der Gijp escuchó con asombro a Nigel de Jong. El director de fútbol de élite de la KNVB habló en Instagram de «un desastre» tras la derrota por 5-0 de la selección de Países Bajos ante Alemania y calificó de «inaceptable» la diferencia con la victoria por 7-0 sobre Grecia.

«Menos mal que Nigel de Jong dijo que era 'inaceptable'», señaló Van der Gijp con ironía en Vandaag Inside. «Qué bien que lo dejara claro».

«¿Qué se te pasa por la cabeza para hacer eso público? Esas cosas es mejor tratarlas internamente, ¿no? ¿A qué viene esto?», se preguntó el analista, incapaz de entender la actitud del directivo de la KNVB. «Son frases vacías. Es como escribir que simplemente has tenido mala suerte».

Según Johan Derksen, a De Jong le falta una buena dosis de autocrítica. «Se olvidó por un momento de que él es responsable. Creo que así quiere hacer saber a la directiva de la KNVB y al consejo de supervisión que está enfadado por la pésima actuación. Quiere hacerse notar».

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«Pero quizá allí también deberían darse cuenta de que jugar contra Grecia y contra Alemania son cosas muy distintas», añadió Derksen, que considera muy superior a la selección alemana.

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Valentijn Driessen no comparte del todo la opinión de Derksen sobre Alemania. «Los alemanes no son tan buenos y ocupan el decimotercer puesto de la clasificación mundial. Países Bajos está en el noveno. Incluso los griegos ganaron allí».

Driessen criticó después a De Jong. «Él se encargó del nombramiento de Xavi. ¿La manera en que se hizo eso sí era aceptable?»

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Países Bajos se clasificó como segundo del grupo B para los cuartos de final de la Liga de Naciones. Francia, Inglaterra y Portugal son los posibles rivales.

Los cuartos de final se disputarán a doble partido en marzo de 2027. Las semifinales serán el 9 y el 10 de junio, y la final, el 13 de junio.