Van der Gijp, profundamente decepcionado con el delantero del Ajax: "¡Vamos, hombre!"

René van der Gijp expresó en Vandaag Inside su decepción por Steven Berghuis. El atacante del Ajax remató fuera desde muy cerca el sábado en el partidazo contra el PSV, algo que Van der Gijp no había esperado en absoluto del veterano.

«Lo que me decepcionó tanto. Puede pasar, lo sé. Todo puede pasar. Que Berghuis no meta ese balón. Eso me decepciona. Con un golpeo tan bueno en la pierna izquierda», señala Van der Gijp sobre la ocasión fallada por el extremo del Ajax en el minuto 30, con 1-1 en el marcador.

«Creo que si tira 20 penaltis, mete 20. Y este lo tiras fuera, hombre. ¡Vamos, hombre!», deja claro el analista de fútbol, visiblemente decepcionado con el errático Berghuis.

El fallo de Berghuis en la primera parte le salió caro al Ajax. El PSV terminó ampliando la ventaja hasta un triunfo por 1-3 en Ámsterdam, en parte gracias a un precioso gol del reciente fichaje Lutsharel Geertruida.

Su compañero de mesa Valentijn Driessen apunta a Míchel. Según el jefe de fútbol de De Telegraaf, el entrenador del Ajax no debería haber mandado al banquillo a Tolu Arokodare ya tras una hora. Asimismo, considera incomprensible que Abdellah Ouazane no tuviera un puesto en el once inicial contra el PSV.

«El mejor jugador que tiene, Ouazane, no estaba. Y forma una muy buena pareja con ese Brandt. Y a Tolu lo saca, cuando estaba jugando bastante bien. Y entonces Míchel tiene una idea genial con dos delanteros que en todo el año todavía no han tocado un balón», dice Driessen, en referencia a los suplentes Kasper Dolberg y Marcos Leonardo.

«Y entonces juega Gaaei, que no sabe defender, como lateral derecho contra Van Bommel. Y luego tiene a otro defensor en el banquillo. ¿Qué haces con este tipo de entrenadores?», se pregunta el crítico Driessen.