Van der Gijp no entiende nada de un fichaje del director del Ajax, Jordi Cruyff

René van der Gijp sabe que Jordi Cruyff estará el lunes por la noche como invitado en Rondo, de Ziggo Sport. El analista espera que el director técnico del Ajax explique, entre otras cosas, el fichaje de Marcos Leonardo el verano pasado.

«Explicar por qué pasas dos meses buscando un extremo que ataque el espacio y luego fichas a uno que nunca lo ha hecho. Es extraño», concluye Van der Gijp en KieftJansenEgmondGijp. Habla de un delantero del Ajax sin mencionar su nombre, aunque es posible que se refiera a Viktor Tsygankov.

«Hay otra cosa que no entiendo: sometes a un jugador como Leonardo a un reconocimiento médico y, después, el médico dice que no está nada en forma. Entonces también puedes decir: lo devolvemos. Pero no, Cruyff decide destinar 20 millones a su fichaje», señala Van der Gijp sobre la llegada de Marcos Leonardo, procedente del Al-Hilal.

«Tiene muy poco que ver con la planificación», afirma el analista de Dordrecht, que no entiende la decisión de la directiva del Ajax de llevar al delantero brasileño a Ámsterdam por semejante cantidad.

Leonardo empezó en el banquillo el pasado sábado en el partido del Ajax contra el AZ. El fichaje millonario entró al campo tras una hora de juego por decisión del entrenador Míchel Sánchez. El brasileño no marcó, aunque el Ajax logró ganar 1-0 en casa.

Wim Kieft está impresionado con Tolu Arokodare, autor del gol de la victoria del Ajax. «El alto volvió a marcar de cabeza. Fue un buen cabezazo. Puedes ser muy alto, pero ese chico calcula bien el momento de saltar».

El técnico español suele dar preferencia a Tolu como delantero centro del Ajax. Sin embargo, queda por ver si el atacante cedido por el Wolverhampton Wanderers también será titular el jueves contra el FC Midtjylland en la Conference League.