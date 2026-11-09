Los analistas de KieftJansenEgmondGijp criticaron el lunes a Noa Lang. El extremo provocó el malestar de los aficionados más fervientes del Napoli en los últimos partidos del club italiano.

Lang no habría dado las gracias a los aficionados que viajaron para el partido contra el FC Porto en la Champions League. El extremo izquierdo pareció dispuesto a repetir ese gesto tras el encuentro del domingo contra la Lazio, antes de que sus compañeros lo instaran a acercarse a la grada visitante.

Durante ese partido, Lang también habría hecho un gesto dirigido a sus propios aficionados, lo que provocó rechazo. Lo abuchearon cada vez que tocaba el balón.

«Yo haría eso si me llamara Hamsik, Maradona o Pirlo», afirmó Van der Gijp. «Para decirles a esos aficionados: “Escuchad, es mejor que nos apoyéis en lugar de estar contra nosotros. Eso no sirve de nada”».

«Pero Noa Lang ahora mismo ni siquiera está en posición de dirigirse al encargado del campo. Mucho menos al núcleo duro de la afición», dijo Van der Gijp, que se echó a reír con su propio comentario.

«Para Noa Lang, la culpa nunca es suya», intervino Wim Kieft. «Allá donde va, está en el punto de mira. Siempre hay algo, siempre pasa algo. Eso demuestra que no tiene mucha conciencia de sí mismo, o algo así».

«Los momentos de mayor lucidez los tienes al despertarte. Cuando piensas: eso no estuvo bien, o algo así. Debería haber actuado de otra manera y no haber dicho eso», afirmó Kieft, a lo que Van der Gijp añadió: «Llevo dos años aquí y he marcado dos goles. No son muchos».