Van der Gijp menciona el club ideal para la estrella del PSV, Ismael Saibari

René van der Gijp es admirador de Ismael Saibari desde hace tiempo. A pesar de ello, el analista de Dordrecht no ve al centrocampista ofensivo del PSV fichando directamente por un club de la élite europea, según se desprende del programa Vandaag Inside del lunes.

El presentador Wilfred Genee quiere saber qué va a aportar el jugador del PSV. Van der Gijp cambia inmediatamente de tema. «Saibari no va a ir a los catorce grandes de Europa, al Bayern de Múnich y demás. No lo creo. Pienso más bien en el Borussia Dortmund u otro club».

Van der Gijp vio brillar al centrocampista sobre todo en la escena europea. «Saibari ha jugado unos cuantos buenos partidos en la Liga de Campeones. Me pareció especialmente bueno contra el Bayern, donde además marcó un golazo. Y ese raro de Kompany lo conoce».

«Actualmente es el mejor jugador del PSV», coincide Derksen. Valentijn Driessen también tiene a Saibari en gran estima. «Es tan bueno que ha superado el nivel del fútbol neerlandés».

Derksen añade entonces una observación. «Siempre me da la impresión de que tiene un poco de sobrepeso». Van der Gijp se hace eco de ello inmediatamente. «Tiene la cabeza un poco grande, pero eso no pasa nada».

«Pero tiene fuerza y empuje. Eso es algo diferente a Veerman. Eso es otra historia», dice el exdelantero del PSV, que vuelve a mostrarse entusiasmado con Saibari. «Contra el Feyenoord a domicilio también marcó un golazo con la izquierda».

«Y Saibari tiene que tener suerte de que Kompany, a quien conoce, por supuesto, piense: este me viene bien. Porque si tiene tres en el centro del campo en el Bayern, tiene que tener cinco en total. Que sean igual de buenos», anticipa Van der Gijp ante un posible traspaso al Bayern.

Por último, Driessen señala que ya no se pagarán 70 millones de euros por los jugadores de los Países Bajos. «Quizás 30 o 35 millones de euros. No sé cuánto tiempo le queda de contrato en el PSV». Saibari tiene contrato en Eindhoven hasta mediados de 2029.