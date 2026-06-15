Van der Gijp ignora a Saibari y elogia a otro destacado de Marruecos

René van der Gijp, analista de «Vandaag Inside», cree que Marruecos es, hasta ahora, el equipo que mejor impresión ha causado en el Mundial. Le ha sorprendido especialmente un centrocampista de 18 años ya seguido por grandes clubes europeos.

«Me impresionó mucho ese chaval, el que jugaba delante de la defensa», afirma Van der Gijp sobre Ayyoub Bouaddi, ya seguido por el París Saint-Germain, el Arsenal y el Liverpool. «Jugó realmente genial».

Hace seis meses era capitán de la sub-20 de Francia. Con Marruecos, con el que debutó en mayo, ya suma cuatro partidos, incluido el 1-1 ante Brasil.

El codiciado Bouaddi tiene contrato con el Lille OSC hasta 2029, pero se espera que tras el Mundial protagonice un fichaje estrella; Transfermarkt valora su pase en 50 millones de euros.

A Johan Derksen también le gusta Marruecos, pero advierte: «Si no abren el marcador con juego, carecen de un jugador fuerte en el juego aéreo; Marruecos no ha ganado ni un duelo aéreo».

Van der Gijp se sorprendió por el papel de Gabriel Magalhães en el 0-1 de Saibari contra Brasil. El centrocampista ofensivo pudo así atravesar el centro del campo hacia la portería brasileña, para luego rematar con control.

Por último, Derksen entiende que el PSV negocie con el Bayern, que ofrece hasta 55 millones por Saibari: «En Países Bajos ningún club podría pagar eso».