René van der Gijp cree que quizá Sem Steijn habría hecho bien en marcharse del Feyenoord el pasado verano. El centrocampista de La Haya fue titular la temporada pasada en la mayoría de los partidos, pero desde el parón veraniego ha sido sobre todo suplente.

«También es bastante fuerte», analiza Van der Gijp este lunes en KieftJansenEgmondGijp. «Llegas, te nombran capitán. Y además entra en juego la selección neerlandesa. Y luego te sientas en el banquillo y se te considera que no eres lo bastante bueno.»

En opinión de Van der Gijp, una aventura en el extranjero podría haber sido la solución para Steijn. «En realidad, este verano habría hecho mejor en irse y ponerse a jugar en un equipo de mitad de tabla en Portugal o Francia. Donde puedas jugar cada partido.»

El presentador Michel van Egmond, en cambio, considera valiente que Steijn siga luchando por su oportunidad en el Feyenoord. «A mí también me parece que demuestra carácter que no lo haya hecho.»

Steijn marcó la semana pasada como suplente contra el FC Barcelona y se mostró visiblemente feliz por ello. El domingo, contra el PEC Zwolle (victoria por 0-7), el centrocampista volvió a ser utilizado como suplente por Giovanni van Bronckhorst, que recientemente se mostró elogioso sobre la actitud de Steijn.

«Creo que Steijn es un gran profesional que responde cuando lo necesitamos. En este momento todavía no está teniendo la cantidad de minutos que él mismo querría. Pero estos son precisamente los jugadores que van a jugar y a tener más minutos en el periodo de mayor carga», señaló el técnico del Feyenoord.

«Ya está trabajando para mantenerse en forma y estar preparado para cuando llegue su momento. Naturalmente, también quieres competencia dentro de tu equipo. La manera en la que lo maneja, tanto en su trabajo como en su comportamiento, me parece ejemplar», afirma Van Bronckhorst, especialmente satisfecho con la aportación de Steijn.