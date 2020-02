Van de Beek y el Real Madrid: "No me apresuraré, si viene, viene"

El centrocampista ha evitado dar pistas sobre su futuro después de los rumores que lo han situado en el Santiago Bernabéu.

Donny van de Beek lleva meses en la agenda del . El centrocampista se hizo famoso en toda Europa por su gran rendimiento con el en la UEFA y ya en el verano de 2019 sonó para marcharse al conjunto merengue,

No obstante, el joven centrocampista holandés no quiere dar pistas sobre su futuro y quiso dejar claro que no tiene nada cerrado para vestir de blanco a partir de junio de 2020.

"No tiene sentido. No puedo controlar lo que dice la gente. Creo que es prematuro. A menudo he dicho: no me apresuraré, estoy bien aquí. Si viene, viene...", dijo en una entrevista a Algemeen Dagblad.