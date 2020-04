Van de Beek, sobre fichar por el Real Madrid: "Todo sigue abierto"

El centrocampista del Ajax concedió una entrevista a 'Helden' y habló sobre su futuro

Donny van de Beek es uno de los jugadores más cotizados de Europa. El centrocampista del es uno de los grandes objetos de deseo de los grandes, entre los que se incluye el , que lleva meses con el neerlandés entre sus objetivos.

Tras meses de rumores, el centrocampista concedió una entrevista a la revista Helden, en la que no descarta ninguna opción, y no se decide por el momento por ningún conjunto, incluyendo a los blancos, muy pendientes de sus movimientos.

"Jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español. Todavía no he dado mi sí a nadie, todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí, en el Ajax soy amado y amo al Ajax", expresó.

A pesar del interés mostrado por el 13 veces campeón de Europa, van de Beek quiso dejar claro que en Amsterdam se siente muy querido, y todavía tiene aspectos que tener en cuenta antes de tomar una decisión trascendental para su carrera.

"Mi sentimiento debe ser positivo un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar", analizó.