Van de Beek niega haber firmado con el Real Madrid

El jugador del Ajax rechazó las afirmaciones de que había firmado un contrato con el cuadro blanco

Donny Van de Beek es, sin duda, uno de los grandes objetivos del para la próxima temporada. El jugador del impresionó en su visita al Santiago Bernabéu, y, desde la zona noble, del conjunto blanco, hay consenso en cuanto a su fichaje.

De hecho, la pasada semana diversos medios de comunicación publicaron que ya existía un acuerdo entre el Real Madrid, Ajax y jugador para que vistiese de blanco la próxima temporada. Sin embargo, el propio Van de Beek rechaza por el momento estas afirmaciones.

"Nada es oficial (con el Real Madrid). No hay ningún contrato. Esa es la situación. Eso no ha cambiado a lo largo de la temporada", afirmó el centrocampista a medios holandeses, cuyo nombre volvió a salir a la palestra la pasada semana.

Además, Van de Beek fue cuestionado acerca de por qué equipo estaría dispuesto a cambiar el Ajax, ya que al Real Madrid le salió hace tiempo un gran competidor en la figura del , que sigue insistiendo en el fichaje del jugador.

"No quiero elegir. Los dos son grandes clubes, pero como he dicho antes, el Ajax también es un gran club. Por lo tanto, no hay nada para elegir. Todo sería muy bueno", expresó.