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imago-sport-1084674281.jpgANP
Bart DHanis
Traducido por

Van Bronckhorst reacciona con tres palabras a la comentada jugada del penalti en el Telstar-Feyenoord

Telstar vs Feyenoord
Telstar
Feyenoord
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst considera que el penalti concedido al Feyenoord el sábado por la noche fue justo, según afirmó el entrenador del equipo de Róterdam en la rueda de prensa posterior al partido.

La decisión arbitral de conceder un penalti al Feyenoord ha levantado mucha polémica. Entre otros, Ronald Koeman jr. y todos los analistas presentes en el estudio de ESPN no entendieron en absoluto la decisión.

En el minuto 57, el árbitro Jeroen Manschot señaló penalti después de que el balón habría tocado la mano del defensa del Telstar Abdelnour Soualhia. La decisión se mantuvo pese a una larga revisión del VAR. Steijn no se dejó desconcentrar y marcó desde los once metros su segundo gol de la noche.

Tras el partido, le preguntaron a Van Bronckhorst por su opinión sobre la jugada que tanto ha dado que hablar. «Lo pitó, ¿no?», respondió el entrenador del Feyenoord con cierto cinismo.

«He visto las imágenes. Fue un poco confuso porque, claro, tardaron mucho, pero creo que el balón le toca la mano. El árbitro también pitó penalti de inmediato», continuó.

«El VAR interviene, por supuesto, para comprobar si realmente hubo mano. Creo que, al final, la decisión del árbitro fue la que más pesó en este partido», afirmó Van Bronckhorst.

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