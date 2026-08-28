Van Bronckhorst reacciona al incidente con fuegos artificiales con aficionados del Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst se alegra de que el Feyenoord actúe con dureza contra los alborotadores de la semana pasada. Los aficionados del Feyenoord desplazados encendieron fuegos artificiales en la grada visitante del SC Cambuur, lo que provocó la suspensión temporal del partido y un gran revuelo.

«Las secuelas sí fueron distintas a lo normal. Porque notas en ti mismo que el incidente se te queda en el cuerpo durante unos días. Eso también se debe a toda la atención que, con razón, se le ha prestado», explicó Van Bronckhorst este viernes en un acto de prensa en De Kuip.

El Feyenoord ya ha decidido no llevar aficionados a los próximos dos partidos fuera de casa. «Creo que el club ha dado un buen paso para hacer algo al respecto. Me parece positivo, aunque no podemos cambiar el incidente. Lo más lamentable es que haya víctimas. Cualquier persona con sentido común está, por supuesto, en contra de esto».

Los jugadores del Feyenoord se acercaron a la grada de los aficionados desplazados tras el partido fuera de casa contra el Cambuur. Van Bronckhorst no se arrepiente de esa acción unos días después, aunque hubo mucha oposición.

«Los chicos, por supuesto, siguen con la adrenalina del partido en el cuerpo. Siempre pasa que la gente buena paga por lo que hace la gente mala. No es toda una grada, así que también entiendo que los chicos tuvieran dudas», explica Van Bronckhorst sobre la valoración que se hizo el pasado domingo.

«Creo que la manera en que lo hicieron fue buena. Naturalmente, también había aficionados que no encendieron fuegos artificiales. Así que creo que los jugadores lo hicieron bien», elogió el técnico a su plantilla.

Ante el NEC (5 de septiembre) y el PEC Zwolle (13 de septiembre), el Feyenoord tendrá que arreglárselas sin el apoyo de la afición desplazada. «Con esta sanción, el club ha asumido su responsabilidad. Está bien que lancemos una señal de que esto no se hace».