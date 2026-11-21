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Giovanni van Bronckhorst ha dado novedades sobre Anis Hadj Moussa justo antes del Feyenoord-Excelsior. El extremo no estará este sábado por la noche en De Kuip debido a una lesión de tobillo sufrida con la selección de Argelia.

Ya había dudas sobre la disponibilidad de Hadj Moussa y, una hora antes del inicio, se confirmó que no sería titular. Jerayno Schaken ocupará su puesto en el extremo derecho.

«Está algo mejor, pero no lo suficiente para jugar hoy. Ojalá pueda estar listo para el martes», explicó Van Bronckhorst a ESPN.

El entrenador del Feyenoord ya piensa en la reanudación de la Champions League. El FC Porto visitará De Kuip el martes en la fase de liga.

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Ante el Excelsior, Van Bronckhorst apuesta por Reiss Nelson como extremo izquierdo, además de Schaken. Luciano Valente retrasa así su posición al centro del campo.

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«Con dos extremos puros y Valente desde el centro del campo, ocupamos muchas posiciones en ataque. Creo que ganaremos con este equipo», afirmó con optimismo el técnico del conjunto de Róterdam, que también elogió a Schaken.

«Creo que Schaken está progresando de forma extraordinaria. Todavía es muy joven, pero juega con mucha madurez. Hoy le damos nuestra confianza para que sea titular».

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Van Bronckhorst sabe que el Feyenoord afronta una semana importante. Unos días después del partido de Champions League contra el Porto llegará De Klassieker ante el Ajax.

«En la Champions League también tenemos que ganar para mantener nuestras opciones de pasar a la siguiente ronda. Pero centrémonos primero en el partido de hoy», concluyó el entrenador del Feyenoord.