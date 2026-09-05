Giovanni van Bronckhorst espera que Anis Hadj Moussa siga en el Feyenoord pese al fuerte interés del Ittihad Club. Antes del partido a domicilio contra el NEC, el entrenador dejó claro que, según le ha comunicado el club, no se contempla un traspaso del argelino.

Hadj Moussa no figura este sábado por la tarde en la convocatoria del Feyenoord. En torno al atacante han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas y, según Van Bronckhorst, eso claramente ha hecho mella. “Creo que está claro para todos que para él también ha sido muy duro. No está centrado.”

El extremo llegó tarde en dos ocasiones este sábado, tras lo cual Van Bronckhorst decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el duelo con el NEC. “Entiendo perfectamente la situación, pero al final tengo que tomar decisiones. Así que me pareció más sensato y también mejor para el equipo que hoy no estuviera.”

Van Bronckhorst aclara que Hadj Moussa sí viajó con el Feyenoord rumbo a Nimega. “Esta mañana llegó tarde, pero esta tarde también llegó tarde a una charla. Para mí, esa fue la gota que colmó el vaso y me hizo ver que hoy no iba a ser su día para poder estar con nosotros.”

Que el atacante no esté, el técnico lo considera molesto para su equipo. “Es frustrante, porque naturalmente quieres tener al grupo unido y que todo el mundo esté al cien por cien para el partido. Anis es, por supuesto, un jugador muy importante para nosotros, y eso lo demostró la temporada pasada.”

La situación se produce mientras el Ittihad Club intenta con insistencia llevarse a Hadj Moussa a Arabia Saudí. El Feyenoord rechazó anteriormente una oferta de 37,5 millones de euros, tras lo cual el club saudí regresó este sábado, según De Telegraaf, con una propuesta mejorada de cerca de cuarenta millones de euros.

Sin embargo, Van Bronckhorst sigue sin contar con la salida de su atacante. Ante la sugerencia de que el Feyenoord quizá deba ajustar sus objetivos si Hadj Moussa termina marchándose, respondió con rotundidad: “Creo que no se va. Me han dicho que absolutamente no se va.” Además, el entrenador da por hecho que Hadj Moussa volverá a reincorporarse con normalidad después del sábado.

Incluso sin cambios en la plantilla, la ambición de Van Bronckhorst sigue siendo la misma. “Sacar el máximo posible de este equipo”, afirma. “Es un equipo con mucho talento, así que se invierte muchísimo tiempo y energía en el desarrollo de esos jugadores. Cuanto más rápido y mejor vaya eso, mejor jugarás y, naturalmente, más opciones tendrás de ganar algún título.”