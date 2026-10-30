Conmoción en el FC Groningen tras el fiasco en la primera ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot. El equipo de Dick Lukkien no pudo con el FC Emmen el jueves en el Euroborg. El conjunto visitante mantuvo vivo su sueño copero con una victoria por 0-2.

«Lo nuestro ha sido sencillamente dramático», lamentó el capitán Thijmen Blokzijl al término del partido ante los micrófonos de ESPN. «Esto no nos puede pasar bajo ningún concepto. Contra el Emmen y en casa. La Copa es un torneo bonito para nosotros, así que es una auténtica lástima».

Blokzijl se mostró muy sorprendido por el juego impreciso del Groningen en el duelo copero disputado en su estadio. «Creo que hoy todos hemos regalado unos cuantos balones de esos que te hacen pensar: '¿Cómo puede ser?'. No parecíamos nosotros».

«Me muero de vergüenza. Nunca deberíamos quedar eliminados de la Copa», lamentó Lukkien ante las cámaras de RTV Noord. «Al mismo tiempo, sé que estos jugadores lo dan todo. Esta noche no ha sido suficiente. Pero el domingo reaccionaremos, de eso no hay que tener ninguna duda».

«Ya no podemos dar marcha atrás. Así de sencillo. Tenemos que afrontarlo. Y lo haremos», afirmó el técnico derrotado, que el domingo recibirá al Sparta Rotterdam en el Euroborg.

Thom van Bergen se mostró sorprendido por la reacción de los aficionados del Groningen. «¡Que os dé vergüenza, que os dé vergüenza!», se oyó desde la grada mientras los jugadores agradecían a los seguidores su apoyo durante el partido de Copa.

«Me pareció extraño y tampoco fue agradable. Simplemente dimos nuestra vuelta por el campo y les aplaudimos, pero, por supuesto, aquello no fue agradable. También porque creo que trabajamos duro. Y sé que fue una reacción del momento y que toda esa gente también tiene el corazón verdiblanco», declaró el delantero, según recoge el Dagblad van het Noorden.

Lukkien comprende hasta cierto punto la reacción de Van Bergen. «Thom es un chico que se deja el alma. Cuando ocurre algo así, se siente atacado. También tiene que ver con la edad. Todavía tiene que aprender que el público tiene derecho a expresarse».