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«¡Vamos, Marruecos!»... Abou Trika supera el gran reto frente a Julié

Holanda vs Marruecos
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Canadá vs Marruecos
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R. Gullit
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Egipto

La estrella egipcia habló con seguridad

Las declaraciones de la leyenda egipcia Mohamed Aboutrika, comentarista de «beIN Sports», volvieron a ser tema de conversación tras cumplirse su predicción: la eliminación de Holanda por Marruecos en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Durante la fase de grupos, tras la goleada 5-1 a Suecia, mantuvo un debate en el estudio con la leyenda holandesa Ruud Gullit sobre la capacidad de los “molinos” para avanzar.

Abu Treika opinó que el nivel exhibido ante Suecia —y antes contra Japón (2-2)— no era suficiente para aspirar al título, y advirtió de problemas defensivos que podrían costarles ante rivales de élite.

Durante el análisis, el egipcio afirmó: «Por el nivel que ha mostrado Holanda hasta ahora, si se enfrentara a Brasil o a Marruecos en la siguiente ronda, perdería, porque tiene grandes problemas defensivos».

Kluivert rechazó la idea y respondió: «No le tenemos miedo a nadie». Abou Treika sonrió y añadió: «Entonces espero que os enfrentéis a Marruecos».

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Joliet subió la apuesta: «Que venga Marruecos… Los estamos esperando», frase que se viralizó.

Días después, en octavos de final, Marruecos eliminó a Holanda.

Los aficionados compartieron de nuevo el vídeo de ambos en el plató, pues la predicción del egipcio se cumplió: Marruecos ganó y avanzó, mientras Holanda dijo adiós al Mundial de 2026.

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