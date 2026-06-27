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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

«Vamos a empezar un nuevo campeonato»... Mbappé declara la guerra tras superar a Pelé

Noruega vs Francia
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K. Mbappe
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EE. UU.

Mbappé traza su camino hacia la inmortalidad con 20 contribuciones

Kylian Mbappé celebró la clasificación de Francia para las eliminatorias del Mundial 2026 y afirmó: «Ahora empieza la fase decisiva». La goleada 4-1 a Noruega dejó a los «Gallos» líderes del Grupo 9 con 9 puntos.

Aunque no marcó, dio dos asistencias a Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte.

Con esta actuación, la estrella del Real Madrid llegó a 20 participaciones en goles en su trayectoria mundialista (16 tantos y 4 asistencias), superando a Pelé, que suma 19 (12 goles y 7 asistencias). aunque aún queda por detrás del argentino Lionel Messi, con 27 (18 goles y 9 asistencias).

Mbappé escribió en X: «La misión se ha cumplido a la perfección, y ahora es el momento de recuperarse y empezar un nuevo torneo», en referencia a su concentración en la siguiente fase, en la que aspirará a llevar a Francia a su tercer título de la historia.

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