Valverde: "Tenemos que esperar a que hagan pruebas a Messi, esperamos que se recupere"

El técnico valoró cómo está el argentino tras acabar con problemas físicos ante el Valencia.

Lionel Messi ha protagonizado la noticia negativa del duelo ante el Barcelona y el Valencia tras acabar el partido con una contractura en el abductor de la pierna derecha que hace que pueda peligrar su participación en el Clásico de ida de las semifinales de la Copa del Rey que disputan el miércoles en el Camp Nou ante el Real Madrid.

Ernesto Valverde no quiso confirmar los peores pronósticos y sólo avanzó que el argentino será sometido a pruebas el próximo domingo para determinar el alcance de su dolencia.

"Está bien, tenemos que esperar a mañana para que le realicen pruebas. No puedo ayudar más en ese sentido, esperamos que se pueda recuperar. No achaco a su lesión que no hayamos podido ir arriba en los últimos minutos", explicó el técnico.

El empate ante el Valencia: "Hay veces que a todos nos sorprenden cómo van los partidos. Ha sido una cosa extraña. El Valencia empezó muy bien, pero luego el partido era nuestro. Los teníamos metido en el área. Pero no estábamos bien escalonados, nos pillaron en la contra del gol".

El cambio de Aleñá: "Me hubiera gustado que Aleñá acabara el partido pero he pensado que Arthur nos daría más control en ese momento. Lo veo muy bien, cada vez participa más y demuestra que tiene mucha calidad".