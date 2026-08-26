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Real Madrid Training SessionGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Valverde se quita el sombrero ante su compañero y revela lo que dijo Mourinho antes de la reacción del Madrid

F. Valverde
Real Madrid vs Real Sociedad
Real Madrid
Real Sociedad
Primera División
J. Mourinho
K. Mbappe
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El Merengue anotó un triplete en la segunda parte

Federico Valverde, jugador del Real Madrid, habló sobre la abultada victoria ante la Real Sociedad por (4-1), la noche del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido aplazado de la primera jornada de la Liga española, elogiando el desempeño del equipo y el papel del entrenador José Mourinho en la segunda parte.

Valverde declaró, en unas declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Vi al equipo muy concentrado y trabajando con mucho entusiasmo. Trabajamos muy bien, pero nos faltó algo de paciencia tras marcar el primer gol, lo que les permitió lograr el empate".

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La estrella de Uruguay añadió: "Nuestra charla con el entrenador entre los dos tiempos nos benefició mucho, y por eso la segunda parte fue estupenda".

Y sobre las instrucciones de Mourinho entre los tiempos, aclaró: "Hablamos de la presión, ya que sufríamos para recuperar el balón en su campo. Jugábamos con un hombre menos en algunas jugadas. Corregimos eso y nos sentimos más cómodos".

Y respecto a su compañero Kylian Mbappé, que anotó un hat-trick ante la Sociedad, Valverde dijo: "Es increíble, algo asombroso. Debemos aprovecharlo al máximo posible y pasarle los balones para que marque los goles y se sienta feliz. Lo que hizo hoy lo hacía mucho durante todo el año".

El Real Madrid había abierto su temporada con una agónica victoria sobre su anfitrión, el Espanyol (2-1), el pasado sábado, antes de alegrar a su afición en el Bernabéu con un aplastante triunfo sobre la Real Sociedad.

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