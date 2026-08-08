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Valverde reconoce: Mourinho me sorprendió y esta es mi postura sobre la decisión de Rodri

Primera División
Barcelona
Real Madrid
Rodri
F. Valverde
B. Silva
J. Mourinho
España

Fede Valverde, capitán del Real Madrid, habló ante los medios presentes en el estadio Groupama Arena de Budapest, tras la victoria amistosa por 2-1 sobre el Ferencváros.

El diario As recogió las declaraciones de Valverde, quien afirmó: "No esperaba que el entrenador José Mourinho fuera así, durante los días que he pasado con él".

Y continuó: "Mourinho es cercano a los jugadores. Al final, es una persona que está con nosotros con su naturaleza y su personalidad. A veces es duro, pero creo que esa es la manera que puede hacer que uno evolucione; me gusta su forma de tratarnos, y su forma de tratarme a mí".

El elogio de Fede Valverde no se limitó a su nuevo entrenador, sino que se extendió también a su nuevo compañero Bernardo Silva.

La estrella uruguaya dijo: "Bernardo Silva es encantador, divertido y alegre, y además se ha integrado muy bien con todo el equipo. Es un jugador magnífico al que siempre admiré cuando era rival, y hoy podemos tenerlo con nosotros".

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En cuanto a Rodri, la estrella del Manchester City, que rechazó la oferta del conjunto merengue y prefirió fichar por el Barcelona, Valverde respondió: "¿La decisión de Rodri? Yo hablo de mí mismo, y me centro únicamente en el club y en mis compañeros".

Sobre el amistoso ante el Ferencváros, explicó: "Intentamos hacer lo que quiere el entrenador, y aplicar sus ideas. Hay muchos jugadores ausentes, pero, en cualquier caso, vamos mejorando poco a poco".

Y señaló: "Disfruto mucho de tener a Mourinho aquí con nosotros, e intento, como dije en una entrevista, aprender de él y aprovechar al máximo cada día que entreno con él y con su cuerpo técnico".

Y concluyó: "Asumo una gran responsabilidad al llevar el brazalete de capitán. Intento hacer feliz a cada jugador que hay en el vestuario, que se sienta cómodo y que tenga energía positiva".

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