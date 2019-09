Valverde: "No sé si Dembélé estará ante el Inter pero me gustaría"

El 'txingurri' avisa que prescindió del francés "por precaución" pero no ve nada clara su presencia ante los italianos, tampoco las de Messi y Ansu.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras ganar por 0 a 2 a domicilio del , el primer partido de la Liga en el que el no encajó ningún gol esta temporada.

Solvencia. "Era un partido fundamental para quitarnos la sensación de que fuera de casa no ganábamos y veníamos a un campo que nos iba a obligar mucho, también por el calor que hacía y porque costaba que el balón corriera, el rival te dificulta el juego y hace que cada balón dividido sea una batalla increíble, son partidos difíciles de jugar y hay que saber mantener el tipo en situaciones determinadas, en el primer tiempo el juego no fue demasiado fluido pero cuando nos pusimos por delante tuvimos oficio y no concedimos ocasiones, creo que fuimos mejores, si estamos juntos somos un equipo fuerte".

Rendimiento ofensivo. "Es algo que tenemos que mejorar pero el Getafe es un rival que intenta apretarte pero cuando saltas a la presión concedes espacios a la espalda y teníamos la idea de explotar estos espacios, por ahí generamos las ocasiones más claras".

Nueva lesión de Dembélé. "Vamos a esperar, he decidido no incluirle porque ayer terminó con alguna molestia y fue por precaución, está tranquilo, ya comenté que tras el partido ante el pensaba que no había sufrido nada y entrenó bien el lunes".

Dembélé ante el Inter. "Tenemos que esperar a mañana, no lo sé; me gustaría que estuviera, tenemos a Ansu con molestias en el tendón rotuliano, también a Leo... me gustaría contar con él para el miércoles".

Nueve lesiones de Dembélé. "No sé la explicación, Leo no hizo la pretemporada y se lesionó el primer día, es mi tercer año y esto viene así, se están dando unas circunstancias pero solemos estar atentos a todo esto".

Asistencia de Ter Stegen. "Tiene un juego de pies increíble y no es la primera vez que ocurre, hay veces que parece un despeje y no sé si ha sido así pero nos da mucho en muchos sentidos, lo de la asistencia es una anécdota, preferimos que siga parando".

Portería a cero. "Si la portería está a cero y no marcas no sirve aquí, así que prefiero ganar a no encajar, estoy contento porque era una prueba difícil para nosotros, no somos un equipo que conceda mucho y nos gusta que el Getafe no haya tenido muchas ocasiones".