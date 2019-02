Valverde: "Messi es el mejor del mundo porque hace tres golazos cuando estábamos tocados"

El entrenador del Barcelona analizó también el juego de su equipo en la gran victoria frente al Sevilla.

Tras la victoria frente al Sevilla, Ernesto Valverde valoró la actuación de sus dirigidos, se refirió al juego contra el Real Madrid y, por supuesto, le dedicó también unas palabras para el gran Messi. Aquí, sus principales frases.

Los cambios en el descanso: “Íbamos perdiendo, teníamos la posesión cerca del área, pero ellos nos podían salir a la contra. Hemos tenido algunas pérdidas en nuestro campo y tenía la sensación de que teníamos que cambiar algo para romper el partido. A veces haces un cambio y pierdes, y otra lo haces y ganas”.

Vuelta a los tres centrocampistas: “Ellos habían cambiado su forma de jugar. Nuestra estructura se amoldaba a ellos, han reforzado el centro del campo en la segunda parte y nos la teníamos que jugar para ganar el partido”.

El peligro de Navas: “Jesús Navas le puede hacer un roto a cualquiera, nosotros tenemos un gran despliegue con (Jordi) Alba. Es más fácil jugar con el espacio, nos han cogido en un par de contras, la segunda ha sido definitiva, pero no he hecho cambios por eso”.

El partido de Messi: “Hay que darle tres felicitaciones muy grandes por los goles y media por la asistencia. Es un jugador decisivo, pero como también los tiene el Sevilla. Nosotros tenemos al mejor jugador del mundo que hace tres golazos cuando estábamos tocados”.

Ventaja por el descanso para el Clásico: “Del calendario se puede quejar cualquiera, el Sevilla ha jugado hoy y venía de jugar el miércoles. Esto nos pasa a todos, si cae así, cae así”.

PIQUÉ: "ES CIERTO QUE NO JUGAMOS EL MEJOR FÚTBOL, PERO ESTAMOS VIVOS EN TODO"

Gerard Piqué, pese al triunfo ante el Sevilla, quiso hacer también una autocrítica. "Es cierto que no jugamos el mejor fútbol, pero estamos vivos en todo", manifestó el defensor. Y, como no podía ser de otra manera, destacó el trabajo del 10 rosarino: "Leo estuvo magnífico y nos dio mucho con su hat-trick. Pensemos en que tenemos a Messi y nos da mucho, disfrutémoslo. Los catalanes somo pesimistas y siempre pensamos en lo que no tenemos. Pensemos en tenerlo muchos años más".