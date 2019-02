Valverde: "Luis Suárez siempre aparece; en el área está al 200%"

El técnico del Barcelona ha querido poner el foco de la victoria en la actuación del delantero charrúa

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha comparecido ante los medios de comunicación después de que el conjunto blaugrana venciera al Real Madrid (0-3) en el Santiago Bernabéu para ocupar su sitio en la final de la Copa del Rey.

Sensaciones del partido

“El segundo tiempo hemos tenido un nivel de acierto alto. En el primer tiempo no estuvimos bien, nos castigaron con contras cuando perdíamos. Nuestro ritmo de juego no era excesivamente alto. Nos faltó intención ofensiva. Por eso no llegamos a ocasiones claras. Fueron de ellos. Pero en el segundo tiempo hemos tenido pegada, y hemos salido más determinados hacia el juego, porque el 0-0 no nos servía de nada. Aun pensando que nos podían hacer daño a la contra, porque son rápidos, pero los partidos también tienen desgaste, y por eso también nosotros estuvimos luego mejor”.

La efectividad del equipo

“El partido se iba desgastando. Nosotros siempre intentamos tener el control del juego y a veces se ralentiza. Demasiado, para mí gusto. Necesitamos meterle una marcha más. Pero el fútbol es así. Con este mismo equipo hemos tenido en otros partidos 45 ocasiones y no hemos marcado, y hoy hemos marcado mucho”.

La importancia del escenario

“Los partidos los analizo individualmente. En éste estamos contentos porque pasamos, pero tenemos que mejorar. Es lógico que estén motivados al venir al Bernabéu. Igual que ellos en el Camp Nou. Son partidos importantes”.

Ocasiones del partido

“Me preocupa menos porque lo hemos metido. Hay veces que tiras mucho y no marcas. Era un drama. Hoy tenemos que estar contentos por el mismo análisis, porque fuimos efectivos. El fútbol es cuestión de varias cosas. Hoy podemos estar contentos por haber pasado, por sumar otra final, pero hay otras cosas que mejorar”.

El peso de eliminar al Real Madrid

“Desde luego, es una eliminatoria estrella de las que el que pasa siempre sale reforzado. Pero no hemos ganado la final aún, hay que jugarla”.

El planteamiento del encuentro

“Mi planificación era salir desde el principio haciendo muchas ocasiones y marcando muchos goles en los dos tiempos. Pero los partidos son largos y hay que jugarlos. Sé que las lecturas a posteriori son que le entrenador ganador está por encima del que pierde, pero son situaciones que se dan así. No sabemos lo que podrá pasar el sábado por ejemplo”.

El papel de Messi y Suárez

“Tenemos jugadores aparte de Messi que también hacen goles. Como Suárez. Tiene unos datos increíbles e históricos en el Barcelona, y siempre está ahí. Leo no sólo hace goles sino que genera ocasiones. Hoy Luis ha hecho tres goles que le vienen muy bien, claro”.

El partido de Dembélé

“Dembélé se desenvuelve bien por ambas bandas. Cuando está con Jordi Alba, luego entra bien dentro y se reparten un poco los espacios. En el primer tiempo creo que estuvo no tan bien, tuvo algunas pérdidas que penalizaron. Pero en la segunda parte fue al espacio y ahí es fuerte”.

El estado de forma de Suárez

“¿Cómo se explica la actuación de Suárez? Es muy perseverante. Cuando está en el área está al 200%, se relaciona muy bien con el gol, y siempre aparece”.

Ahora, a por las tres competiciones

“¿Triplete? Nuestro objetivo, como el de los grandes, es ganarlo todo. La gente lo pide, nuestra historia lo pide. Hace años se hablaba de ganar algo, y ahora del triplete… Vamos a disfrutar del presente, a pensar en la final y en el partido del sábado, y ya veremos en el futuro qué pasa”.