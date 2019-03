Valverde: "Hay una concentración especial en la Champions League"

El entrenador del Barcelona admite que la motivación es superior a lo habitual y asegura que no vive pendiente del recuerdo de Roma.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa antes de recibir al Olympique de en la vuelta de los octavos de final de la . En el partido de ida disputado a domicilio del cuadro francés el cosechó un empate sin goles por lo que el miércoles está obligado a ganar en el Camp Nou si quiere seguir vivo en la máxima competición continental.

Recuerdo de . "No estamos pendientes de lo que ocurrió hace un año, estamos pendientes de nuestro partido tras ver cómo fue el de la ida, hemos visto cómo han ido otras eliminatorias cómo no hay ningún rival pequeño ni sirve de mucho ir con ventaja en el partido de ira, hay rivales importantes que te pueden dar la vuelta, en nuestro caso el marcador está equilibrado y tenemos que ganar para pasar, cualquier resultado del Lyon en la fase de grupos les beneficia porque no perdieron y todos los empates que cosecharon fueron con goles".

¿El empate afecta? "No sé si les afecta a ellos pero no me preocupa excesivamente, lo hará cuando veamos su planteamiento en el campo, si se repite el 0-0 de la ida no pasará nadie, ellos tienen sus armas, tienen jugadores potentes y rápidos e imagino que intentarán explotar eso, están acostumbrados a llevar la iniciativa en su liga y cuesta cambiarlo, intentarán marcar porque saben del valor de los goles fuera de casa".

Carácter. "Somos un equipo que independientemente del desarrollo del juego y los resultados siempre responde en los momentos difíciles, ya era así el año pasado, estamos preparados para hacer un buen partido y pujar la portería rival con el apoyo de nuestra afición".

Presión. "Con su experiencia los jugadores la llevan bastante bien, en lo que tenemos que incidir es en los aspectos futbolisticos que nos permitan traspasr las líneas del Olympique pero ¿quién no firmaría estar donde estamos nosotros?"

Mayor concentración en UCL. "Es distinta la preparación, lo notamos todos por la importancia de la competición, es más definitiva, en la Liga hay 38 partidos y hay algunos que se llevan los focos pero en la Champions League todos tienen los focos encima, se nota una concentración especial en esta competición".

Dibujo táctico. "Tenemos varias posibilidades y está prácticamente decidido pero lo veremos mañana".

Afición. "Queremos que estén con nosotros y sabemos que será así, intentaremos conectarles todavía más, el equipo tiene que enganchar a la gente".

Dembélé. "Vamos a ver cómo está y luego ya decidiremos, es verdad que es un partido definitivo pero no podemos arriesgarnos a tener que hacer un cambio, cualquier detalle es importante y no sabemos si va a decidirse en los primeros o en los últimos cinco minutos, si está bien vendrá con nosotros; ha habido momentos en los que no ha estado Messi y hemos tenido que sustituirle, no le doy muchas vueltas más allá del hecho de acertar con el sustituto".

Coutinho. "Las cuestiones de cómo nos manejamos con los jugadores es una cuestión privada pero siempre tratamos de que estén motivados para ofrecer su mejor versión, seguimos esperando su mejor versión".

Fekir. "Es un jugador determinante, siempre juega en la mediapunta, a veces un poco descolgado y a veces es difícil de localizar, en el último tercio es decisivo porque tiene remate y uno contra uno, es su jugador franquicia".

Sustos en la Champions League. "El que caigan eliminados equipos como el o el demuestra que pueden haber sorpresas y lo valoramos, el Olympique es un gran equipo y lo sabemos, que equipos tan grandes hayan caído nos hace pensar que tenemos que estar atentos".

Zidane. "Es un gran entrenador que llega a un gran club y será nuestro rival, nos enfrentaremos a él como hemos hecho en anteriores ocasiones".