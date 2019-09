Valverde explica la suplencia de Arturo Vidal: "No he encontrado la fórmula para jugar con 11 centrocampistas"

Txingurri no adelantó una transferencia para el chileno ni un futuro con más minutos para su King.

Arturo Vidal está más relegado que nunca desde que llegó al y su entrenador, Ernesto Valverde, explicó su falta de presencia en el equipo estelar por la acumulación de futbolistas de similares características con los que cuenta en su plantilla.

También abordó el tiempo de baja de Messi

Si bien los brasileños Rafinha y Coutinho abandonaron la disciplina culé para sumarse -a préstamo- respectivamente al de Vigo y Bayern Münich, el chileno apenas acumula 69 minutos tras 6 jornadas de disputadas y apenas supera a Carles Aleñá, que suma únicamente 45 de la fecha 1. Encima del Rey todavía están los 'fijos' Frenkie de Jong (449 de 540 posibles), Sergi Roberto (409) y Busquets (344), más Arthur (200) e Ivan Rakotic (126). En , en tanto, el debut ante lo jugaron íntegramente Melo y la joya holandesa, más una hora de Sergio, media de Rakitic y 50' de Roberto. Vidal esperó en el banco, hecho que se viene convirtiendo en una tónica.

Será suplente ante Getafe

Ante la preocupación de la prensa catalana por el rol secundario de Vidal, se le expuso a Txingurri que en la temporada anterior empezó con pocos minutos y terminó con muchos y se le preguntó cómo será ahora, a lo que este respondió que "no sé qué pasará porque no sé qué ocurrirá en el futuro. Cuando miras las estadísticas, siempre miras lo que ha sucedido en el pasado, pero no puedes saber lo que pasará a futuro. Ahora no está participando, la competencia es muy alta y hay mucha gente en el centro del campo. Esto lo sabían todos. Lo sabíamos nosotros, lo sabían los jugadores y lo sabe cualquiera que sigue un poco al Barcelona: todavía no he encontrado la fórmula para jugar con 11 centrocampistas, me es imposible".

Arthur, Busquets y De Jong son los elegidos por Valverde para la visita a en el Coliseum Alfonso Pérez, que tiene como mayor atracción la vuelta del campeón del mundo Dembélé.