En unas declaraciones que encendieron la preocupación en los pasillos del Real Madrid, el capitán Fede Valverde admitió que no se encuentra en plenitud física, justo a su llegada a Uruguay para incorporarse a la concentración de la selección de su país, lo que coloca al cuerpo técnico del conjunto blanco ante una nueva crisis en un momento sumamente delicado.

El centrocampista uruguayo arrastra problemas musculares desde el Clásico ante el Barcelona, pues reconoció que disputó los dos últimos partidos sintiéndose incómodo, en un momento en el que el Real Madrid confía en que el parón internacional transcurra sin nuevas lesiones entre sus 18 jugadores internacionales.

El entrenador José Mourinho ya había expresado su preocupación tras la victoria en el estadio de Mestalla, advirtiendo de que varios de sus jugadores sufren un "cansancio extremo", antes de que Valverde fuera el primero en trasladar esa inquietud a declaraciones públicas.

El capitán del Real Madrid llegó hoy a Montevideo para incorporarse a la lista de Diego Forlán de cara a los duelos ante Argentina y República Dominicana.

Valverde declaró a la emisora Sport 890, según recogió "Mundo Deportivo": "Todavía siento algunas molestias y no estoy en plena forma, pero hay que sumarse a la selección nacional, y siempre es maravilloso estar aquí. Tenía muchas ganas de volver y jugar con mis compañeros todos los días".

Las molestias de Valverde se remontan al pasado 25 de octubre, cuando sufrió una sobrecarga muscular durante el partido ante el Barcelona en el Camp Nou, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego al comienzo de la segunda parte, y desde entonces ha jugado afectado por los dolores.

El capitán ya se había perdido el anterior parón internacional por la lesión, antes de descansar en el partido ante el Racing de Santander, para después participar como suplente ante el AEK Atenas y regresar más tarde al once titular frente al Valencia pese a no estar completamente recuperado.

En otro orden de cosas, Valverde habló sobre su regreso a la posición de lateral derecho, un puesto que ocupó en ocasiones en temporadas anteriores y que parece haberse convertido en su posición habitual bajo el mando de Mourinho.

Al respecto, señaló: "Me preparo para jugar en cualquier posición que me pida el entrenador. Actualmente juego de lateral derecho y me preparo para rendir bien ahí y ser el mejor en mi puesto".

Y añadió: "Me gusta desafiarme a mí mismo cada día, buscar nuevos retos y objetivos, y este es uno de ellos. Daré lo mejor de mí, y si tengo que jugar en otra posición con la selección, trabajaré tan duro como pueda".

Las declaraciones de Valverde ponen al Real Madrid en estado de alerta, pues entre el deseo del jugador de servir a la selección de su país y los temores del club a un agravamiento de su lesión, los próximos días serán decisivos para determinar el destino del capitán del equipo antes de la reanudación de las competiciones.