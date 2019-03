Valverde: "El equipo se rehace muy bien cuando encaja"

El técnico del Barcelona prefiere centrarse en la reacción del Barcelona que en el gol que obligó al equipo a buscar la 16ª remontada de la temporada.

RUEDA DE PRENSA

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, compareció en rueda de prensa tras el 3 a 1 al Rayo Vallecano en la vigésimo séptima jornada de Liga, un resultado que le permite mantener la distancia de 7 puntos con respecto al Atlético de Madrid, segundo clasificado.

Dificultades . "He tenido la sensación de que era un partido difícil y todavía se ha puesto peor después de que el Rayo se sacara un gol de la nada, un gran gol, pero ganar en esta Liga es complicado, no me parece que nadie esté para tirar cohetes, es difícil superar a los rivales, también el Leganés nos costó muchísimo, pero veo al resto de equipos y les pasa lo mismo, por eso doy tanto valor a las victorias".

Remontadas . "El equipo ha salido bien, fuerte, quizá el rival nos ha podido sorprender, la lectura positiva es que cuando encajamos luego el equipo se rehace muy bien, tenemos confianza y empuje suficiente como para darle la vuelta, recuerdo hace poco el partido de Sevilla, por ejemplo".

Cambios tácticos . "Jugar como hicimos en la segunda parte es una posibilidad, prevés que los partidos pueden ir de una manera y luego el rival plantea la situación de otra forma, el Rayo suele ir alto a la presión y hoy se vino atrás".

Motivación . "Hay partidos en los que no hace falta nada para lograrla y hay otros en los que la gente piensa que son fáciles y luego en el campo te das cuenta de la dificultad como pasó hoy".

Piqué . "Piqué es muy regular, le estoy poniendo mucho pero tiene cuatro tarjetas y algún partido dejará de jugar; se relaciona bien con el gol, no solo en las situaciones de estrategia, es hábil y sabe jugar, cada vez que se incorpora al ataque, ya lo vimos ante el Levante, hace daño, en cuanto a su capacidad de liderazgo la valoro por su trayectoria".

Arturo Vidal . "Ha hecho un gran partido en muchos sentidos, primero porque tiene un corazón increíble, siempre está cerca del área contraria y de la propia, tiene un gran despliegue, tanto él como Busquets nos han sostenido hoy".

Coutinho . "Estamos en un club donde hay una exigencia terrible para ganar, Coutinho ha estado peleando durante todo el partido para marcar, a veces puede ser y a veces no pero su trabajo está ahí".

Umtiti . "Es uno más, hoy hizo un gran partido y después de tanto tiempo lesionado la entrada y la inactividad... hoy ya jugó todo el partido y se le ha visto más suelto, poco a poco irá recuperando su nivel, que es altísimo".

Idea . "Queríamos mantener su defensa abierta pero ellos plantearon el partido con la línea de cinco y dos mediocentros muy cerca, nos resultaba difícil jugar por el centro y tuve la sensación de que por la derecha podía haber un poco más de apertura".