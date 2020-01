Valverde ataca a Real Madrid y Atlético: "La Supercopa la juegan campeones y aquí hay otros dos"

El técnico se muestra partidario de jugar en el antiguo formato y lamenta no haber gozado del factor campo en sus dos Supercopas como campeón de Liga.

ERNESTO VALVERDE compareció en rueda de prensa desde Jeddah, donde el disputará la segunda de las dos semifinales de la Supercopa de ante el .

Atlético. "Es un formato diferente al que estamos acostumbrados porque no es una eliminatoria ni un partido de Liga, es definitivo y el que gane jugará la final, nos lo tomamos como un partido de Liga sabiendo que buscamos la victoria y sabemos la dificultad del Atlético, ya se vio en Liga, que fue un partido muy disputado".

Rotaciones. "Ya veremos, de momento solo tenemos un partido y venimos de jugar el sábado, tenemos cinco días de margen y no tenemos que pensar en mucho más porque después de mañana puede haber otro partido o no, teniendo en cuenta el formato".

Estado de la plantilla. "Hemos traído muchos jugadores porque no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí, creo que todos los equipos hemos hecho lo mismo, contra el Atlético no hay partidos fáciles y tenemos que estar atentos porque puede pasar cualquier cosa".

Messi. "Es muy importante para nosotros y le echamos de menos cuando no está pero también hemos jugado buenos partidos sin él a pesar de que es el mejor del mundo y se nota cuando no está".

Arturo Vidal. "Hablo con él como hablo con los demás, está con nosotros y no tenemos que pensar que se irá, ya veremos qué ocurre pero cuento con él, mañana ya veremos si empieza de entrada, actúa durante el partido o no lo hace, no daré pistas; Arturo juega con nosotros y mañana estará en el campo o en el banquillo, por ahí cerca, no tenemos en cuenta a los jugadores de otros equipos ni atendemos el interés de otros equipos por los nuestros".

Experiencia en Arabia Saudí. "Estamos bien, aclimatándonos a todo, ya el año pasado la Supercopa fue en Tánger y esto es un paso más; acabamos de llegar y tuvimos un problema con el tráfico, veremos en el partido pero en principio estamos bien; sé que tiene resonancia lo que se comenta pero hay que tener en cuenta que el fútbol en el que estamos metidos es una indústria y se buscan fuentes de ingreso, por eso estamos aquí, y de la misma manera que hay unas connotaciones especiales en este país también las había en , no es lo mismo que jugar en casa pero aquí estamos".

Supercopa en casa. "Es mi quinta Supercopa, en las tres primeras mi equipo jugó en casa del rival, el campeón de Liga, y en esta ocasión, cuando jugué como campeón de Liga, jugamos en campo neutral y ahora con dos invitados, se me hace extraño pero aquí estamos, si me dan a elegir prefiero el formato anterior pero es la RFEF la que decide el formato y ha decidido este".

Incidencia. "Ha habido un error porque el chófer nos llevó al estadio donde iban a jugar y , hay un tráfico importante y llegamos tarde, por eso tuvimos que retrasar la rueda de prensa".