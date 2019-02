Valverde alaba a Vinicius: "Tiene desparpajo y rapidez, es joven y se atreve contra el rival"

El entrenador azulgrana ha hablado antes del Clásico de Copa ante el Real Madrid.

Ernesto Valverde ha comparecido en rueda de prensa. El técnino azulgrana ha hablado sobre el conjunto blanco, al que se enfrentará en Copa del Rey.

Vinicius: "Tiene desparpajo y rapidez, es joven y se atreve contra el rival, está haciendo cosas importantes en el Real Madrid".

"Tal y como se nos analizan los partidos a Real Madrid y Barcelona parece que un mal resultado te desequilibra y cuando consigues buenos resultados parece que estés en la gloria, pero llegamos los dos equipos en un buen momento y por lo tanto la eliminatoria tiene un aliciente incluso mayor".

Desgaste calendario. "En estas fechas el calendario se complica mucho y más en esta semifinal con un nivel tan alto, está claro que tenemos que hilar fino pero estamos en una fase decisiva y tendremos que tirar de todos nuestros jugadores, ya veremos si hacemos mañana cambios o los hacemos el domingo pero la semana que viene no tenemos partido entre semana".

Quejas Real Madrid . "El calendario es apretado para todos, algunas veces te toca a ti descansar más, a nosotros nos tocó contra el Sevilla descansar menos días que el rival, algún día somos beneficiados y otro, perjudicados, no es nada raro y nos pasa a todos".

VAR. "No me preocupa en absoluto, la polémica en el fútbol siempre va a estar y cada semana hay alguien que se queja de algo, a veces somos nosotros y a veces son otros, pero no creo que tenga importancia".