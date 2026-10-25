El equipo de Hansi Flick tuvo el 62 % de la posesión y realizó 17 disparos, pero el Madrid marcó contra la dinámica del partido cuatro minutos antes del descanso, cuando un despeje de Gerard Martin rebotó en Mbappe y acabó en la portería. Raphinha empató en el minuto 61 tras un inteligente pase de Pedri. Después, el Barcelona encerró a los visitantes en busca del gol de la victoria, pero el suplente Gabriel Jesus perdió el balón en el minuto 87 y Eduardo Camavinga asistió a Mbappe para que marcara el tanto decisivo.
GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona en el Clásico...
Portería y defensa
Joan Garcia (7/10): No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles; en el segundo, Mbappe empujó el balón a una portería casi vacía. Realizó tres paradas, la mejor de ellas ante un potente disparo raso de Arda Guler, y salió de su área para despejar el balón antes de que llegara Mbappe en la segunda parte.
Xavi Espart (6/10): Su partido terminó a la media hora, después de haber recibido un fuerte golpe de Aurelien Tchouameni. Tuvo poco tiempo para dejar huella antes de que Alejandro Balde le sustituyera.
Pau Cubarsi (6/10): Mostró su habitual serenidad con el balón y frenó a Mbappe en el momento justo tras el descanso, pero Camavinga le superó en la jugada del gol de la victoria en los minutos finales.
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Gerard Martin (6/10): Una acción para olvidar en el primer gol: su extraño despeje golpeó en Mbappe y el balón acabó en la portería de Garcia. Estuvo cerca de resarcirse en la segunda parte, pero Andriy Lunin detuvo con una gran parada su cabezazo a bocajarro.
Joao Cancelo (7/10): Uno de los mejores de la defensa. Aportó empuje en ataque y se encargó de las jugadas a balón parado, aunque Yan Diomande logró imponerse físicamente a él en alguna ocasión.
Centro del campo
Rodri (7/10): Jugó con orden y precisión en el doble pivote, despejó bien en las jugadas a balón parado y puso a prueba a Lunin con un disparo raso justo antes del descanso.
Pedri (7/10): Fue el artífice del empate: amagó con disparar antes de dejar a Raphinha en posición de remate con un pase que ocultó hasta el último momento. Así compensó una primera parte imprecisa en la que perdió el balón varias veces y dio al Madrid oportunidades para salir al contraataque.
Fermin Lopez (6/10): Muy activo como mediapunta, vio cómo un disparo suyo se marchaba fuera tras tocar en un rival y recibió repetidas faltas de Marc Cucurella, pero le costó encontrar el último pase antes de dejar su sitio a Frenkie de Jong en el minuto 74.
Ataque
Lamine Yamal (7/10): Mantuvo ocupado a Cucurella toda la noche y estuvo cerca de marcar con un disparo lejano con efecto en los minutos finales, pero lamentará una ocasión clarísima justo antes del descanso, cuando remató mal y mandó el balón fuera pese a tener solo a Lunin delante.
Anthony Gordon (8/10): Un debut muy activo en el Clásico. El extremo inglés fue una amenaza constante por la izquierda y obligó a Lunin a intervenir varias veces, incluida una excelente parada junto a su primer palo. Además, un pase suyo llegó desviado a Yamal en aquella gran ocasión antes del descanso. Vio la amarilla por una entrada sobre Guler poco antes de ser sustituido en el minuto 85.
Raphinha (8/10): El jugador más destacado del Barcelona. El capitán dio ejemplo con un esfuerzo incansable y resolvió su ocasión con precisión: marcó con la zurda su 13.º gol de la temporada en LaLiga. Siguió siendo la principal amenaza ofensiva del equipo local hasta que dejó su sitio a Jesus en el minuto 86.
Suplentes y entrenador
Alejandro Balde (6/10): Entró pronto por Espart, aportó velocidad por la izquierda y retrocedió a tiempo para frenar a Mbappe al comienzo de la segunda parte, aunque vio la amarilla en los minutos finales por derribar al francés.
Frenkie de Jong (6/10): Entró en el minuto 74 y ayudó al Barcelona a mantener encerrado al Madrid. Un defensor bloqueó con una intervención decisiva un disparo suyo que iba a portería.
Karim Adeyemi (5/10): Sustituyó a Gordon en el minuto 85, pero no logró influir en el partido y vio la amarilla en el tiempo añadido por golpear el balón contra Mbappe cuando este estaba en el suelo.
Gabriel Jesus (5/10): Apenas tuvo tiempo de participar tras sustituir a Raphinha en el minuto 86, pero perdió el balón en la jugada que desembocó en el gol de la victoria de Mbappe.
Hansi Flick (6/10): El plan estaba claro: dominar la posesión y presionar arriba. Su equipo tuvo mejores estadísticas, pero le faltó la eficacia de su rival y quedó expuesto al contraataque que dio lugar al gol de la victoria.