Valoración desastrosa del árbitro marroquí Jalal Jaid en una noche de caos absoluto

Lo que debía ser una muestra de la autoridad del árbitro marroquí acabó en caos: el Alemania-Paraguay terminó con una valoración desastrosa.

La web especializada «Archivo Far» lo puso en el punto de mira y le otorgó un 2,0, una de las peores notas de la Copa del Mundo.

Según la web, Jaid comenzó de forma aceptable, pero su nivel cayó con el paso de los minutos.

El colmo llegó en la prórroga, cuando Jid ignoró una falta clara sobre el portero paraguayo Orlando Gil, justo antes del segundo gol alemán; solo la intervención del VAR evitó un error mayor.

La FIFA había advertido antes del torneo sobre este tipo de juego sin lucha por el balón. A partir de ahí se desató un caos absoluto, según el sitio web.

Según el portal, el árbitro marroquí dejó el partido a merced de los jugadores, permitió faltas sin control e ignoró infracciones en situaciones extrañas.

Además, señaló muchas faltas sin motivo claro y permitió continuas peleas que llegaron hasta la tanda de penaltis.