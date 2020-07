Valladolid vs. Barcelona en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

El Barcelona está obligado a ganar a domicilio del Valladolid si no quiere que el Real Madrid pueda proclamarse campeón de LaLiga el lunes en Granada.

No puede fallar hoy el en su visita a un que tiene casi asegurada la permanencia en Primera División. Todo lo que no sea ganar en Pucela significará entregarle el título a un al que le bastará ganar el lunes en para proclamarse campeón de . Los azulgrana ya lo fían todo a la y los tres partidos restantes se los toma como una mera preparación a la competición europea pero harán bien los hombres de Quique Setién en centrarse a domicilio del Valladolid si quieren evitar otra semana intensa en lo mediático.

La previa del Valladolid vs. Barcelona, minuto a minuto

17:45 | Quique Setién sólo tiene a quince futbolistas del primer equipo a disposición y ha tenido que meterle buena mano al filial para completar una convocatoria en la que no están los lesionados Ousmane Dembélé, Frenkie De Jong, Samuel Umtiti y Arthur Melo ni el sancionado Ansu Fati.

17:30 | Al Valladolid, por su parte, le faltan sólo dos puntos de los nueve que quedan en juego para asegurar, ya de forma matemática, la permanencia en Primera División. No han sufrido esta temporada los de Sergio González.

17:15 | El de hoy es un partido clave para el Barcelona, otro más, si quiere evitar que el Real Madrid se proclame campeón de LaLiga antes de tiempo. Todo lo que no sea ganar hoy en el José Zorrilla les permitirá a los blancos proclamarse campeones el próximo lunes si ganan en Granada.

17:00 | ¡Muy buenas tardes a todos! Faltan dos horas y media para que dé comienzo el Valladolid vs. Barcelona. ¡Quedan sólo tres jornadas para el final de LaLiga!

La previa de Goal

No crean que la visita del Barcelona al Valladolid pueda ser descafeinada. Es cierto que a falta de tres partidos para que LaLiga llegue a su fin ninguno de los dos equipos tiene demasiado en juego pero para los hombres de Sergio González la permanencia todavía no es un hecho matemático de forma que deberá andarse con cuidado el cuadro azulgrana, más pendiente de prepararse para la Champions League que de meterle presión al Real Madrid, virtual campeón, en la lucha por el campeonato.

Quique Setién se ha llevado a sólo quince del primer equipo debido a la amigdalitis de Arthur Melo, que se une a las ausencias por lesión de Ousmane Dembélé, Frenkie De Jong y Samuel Umtiti, además del sancionado Ansu Fati. Por parte del cuadro vallisoletano no estarán Hatem Ben Arfa, Míchel Herrero y Mohammed Salisu, lesionados.

¿Cuándo y dónde es el Valladolid vs. Barcelona?

PARTIDO Valladolid vs. Barcelona FECHA Sábado, 11 de julio ESTADIO José Zorrilla, Valladolid HORARIO 19:30

ZONA CANAL HORARIO Movistar LaLiga (M46 O110)

Mitele Plus

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar 19:30 Sudamérica ESPN 2 14:30 de ARG, 13:30 de CHI; 12:30 de COL SKY Sports (504-546) 12:30

Valladolid: Masip; Raúl García, Javi Sánchez, Olivas, Moyano; San Emeterio, Alcaraz; Villa, Plano, Hervías; y Guardiola.

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Semedo; Roberto, Busquets, Vidal, Messi; Luis Suárez y Griezmann.

Sin De Jong, el Barcelona sólo ha ganado la mitad de los partidos

Sigue de baja Frenkie De Jong, un jugador del que se espera todavía mucho más de lo que ha dado pero que, a pesar de su juventud, ya es un elemento básico del (frágil) equilibrio azulgrana. Tanto es así que el Barcelona sólo ha podido ganar la mitad de los seis partidos que ha disputado sin el holandés tras el confinamiento. Rayó a buen nivel en el primer partido ante el para notar unas molestias que le hicieron ser suplente en el Pizjúan, cuando el Barcelona concedió el empate y, con él, el liderato. Las molestias derivaron en lesión y de eso hace ya casi un mes, un período en el que el Barcelona sólo ha ganado tres partidos y empatado otros tres.

La buena noticia es que el centrocampista ya trabaja con normalidad a pesar de que no haya viajado a Valladolid. "No iba a ser titular" en tierras pucelanas así que el cántabro ha optado por "no precipitarnos". Presumiblemente reaparecerá ante el con la mirada puesta en la Champions League.

