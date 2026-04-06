Valentijn Driessen ya ha visto suficiente y, tras solo tres partidos, saca sus conclusiones sobre el entrenador del Ajax, Óscar García

Óscar García aún no ha logrado impresionar en el Ajax. El pasado fin de semana, los de Ámsterdam cayeron por 1-2 ante el FC Twente en el tercer partido bajo su dirección, lo que es motivo suficiente para que Valentijn Driessen saque ya sus conclusiones sobre el español.

«En el Ajax ya nada me sorprende», reflexiona Driessen en un vídeo de De Telegraaf sobre el partido del sábado en el Johan Cruijff ArenA. «Así que este entrenador tampoco consigue enderezar el rumbo», reza su rápida conclusión tras la derrota de los de Ámsterdam.

«Primero fue Heitinga quien tuvo que soportar todas las críticas, después fue Fred Grim… Bueno, se decía que este español lo arreglaría todo en un momento y que entonces las cosas irían mejor. Pero ha jugado tres partidos y solo ha ganado uno», afirma Driessen, que no está nada impresionado.

«Así que no está mejorando en absoluto y el juego tampoco fue para ver contra el FC Twente, que, por cierto, estaba bien organizado. Al Twente ahora le han dado un poco de ánimo, pero ellos también han tenido una temporada con altibajos. Todo eso tampoco es para tirar cohetes».

«Hablar a posteriori es fácil, claro, pero si lo analizas ahora, se puede afirmar que el cambio de entrenador en el Ajax ha dado pocos frutos. Por lo que a eso se refiere, el Ajax podría acabar en los play-offs de la Conference League, porque, evidentemente, las cosas no funcionan en absoluto».

«A menudo es la moda del momento la que manda. Quizá por toda la presión que hay a su alrededor, también de los medios, se toma una decisión así, pero no siempre salen bien. En el Ajax son, en este momento, los líderes indiscutibles en tomar decisiones que no salen bien».

A falta de cinco partidos, el Ajax ocupa un decepcionante quinto puesto en la Eredivisie. Es la misma posición que a principios de noviembre, cuando John Heitinga fue despedido. La diferencia con el segundo clasificado, el Feyenoord, parece ya insalvable, con seis puntos de diferencia.