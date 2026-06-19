Valentijn Driessen: «Si Ronald Koeman deja el cargo tras el Mundial, uno de estos cuatro nombres será el nuevo seleccionador»

Si Ronald Koeman deja el cargo de seleccionador de Países Bajos tras el Mundial, su sucesor será Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot o Michael Reiziger, según Valentijn Driessen en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf.

El contrato de Koeman vence tras el Mundial y aún no se sabe si se renovará, por lo que la especulación sobre su sucesor crece.

El jueves, al ser invitado al programa de la NOS, Ten Hag, actual director técnico del FC Twente, respondió a la pregunta sobre su interés: «En todo caso, seré director técnico del FC Twente durante los próximos dos años».

Poco después, sin embargo, dejó la puerta entreabierta: «Hay varios factores que valorar: la plantilla, lo que puedes ganar y las circunstancias. Es algo muy atractivo y a lo que aspiraría», afirmó.

Esas declaraciones se recogen poco después en Kick-off. Driessen añade: «Todos quieren dejar claro que están disponibles. Peter Bosz también ha abierto una pequeña puerta; Arne Slot está libre y Michael Reiziger ya trabaja en la KNVB. Si Koeman se retira tras este torneo, como creo, uno de los cuatro será el próximo seleccionador».

Verweij responde: «Creo que estos nombres, aunque de forma velada, sugieren que podrían estar disponibles. Eso indica que en el mundillo de los entrenadores se rumorea que Ronald Koeman dejará el cargo».

“Que Ten Hag lo diga ahora, que Bosz deje la puerta abierta, que Slot esté disponible, que Reiziger… Que empiecen a circular estos nombres significa, en mi opinión, que todos dan por hecho que Koeman acaba de dejar el cargo”, concluye Verweij.