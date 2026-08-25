Ni mucho menos es seguro que Virgil van Dijk vaya a seguir siendo internacional con la selección neerlandesa. Esa es la conclusión que saca Valentijn Driessen tras la primera rueda de prensa de Xavi como seleccionador de Países Bajos.

«Xavi es conocido por dar muchas oportunidades a jugadores jóvenes», cuenta Driessen en un vídeo de De Telegraaf. «Lo hizo en el FC Barcelona, pero también en el Al-Sadd de Qatar. Creo que algunos jugadores realmente deben temer por su papel en la selección neerlandesa.»

«Naturalmente, ya dijo que había hablado con Virgil van Dijk, pero que aún quiere hablar con él un par de veces más. Así que de verdad no es seguro que Virgil van Dijk siga siendo internacional con Xavi», deduce Driessen.

«He hablado con Virgil», señaló Xavi en el acto de prensa en Zeist. «Mantendré el contacto con él. Quiero hablar más con él sobre cuál es su ambición, su pasión. Vamos a ver en qué acaba eso. Pero volveré a hablar con él.»

«La manera en la que Xavi quiere jugar, con presión alta, mucho hacia adelante... Eso no es realmente lo que Virgil van Dijk siempre quiere», explica Driessen. «Él prefiere replegarse un poco. Más seguridad. Tengo mucha curiosidad por ver en qué termina esa conversación.»

Van Dijk ya desveló a principios de este año que, tras la semifinal perdida en la Eurocopa 2024, había dudado si dejar la selección. Tampoco pudo aclarar aún si seguirá con Países Bajos después del Mundial de 2026.

Es posible que las conversaciones con Xavi sean decisivas en ese sentido. Por tanto, en el próximo periodo también debería quedar claro si el defensa de 35 años sigue encajando en los planes del nuevo seleccionador.