Valentijn Driessen revela: la directiva decidió la alineación de este club de la Eredivisie

Leeroy Echteld quería poner su once titular el jueves en los cuartos de la Conference League contra el Shakhtar Donetsk, pero la directiva del AZ, Max Huiberts y Marijn Zeeman, intervino pensando en la final de la Eurojackpot KNVB Beker.

El equipo perdía 3-0 en la ida y, pese al 2-2 en casa, quedó eliminado. Tres días después se desquitó al vencer 5-1 al NEC en la final de la Copa.

«El domingo, Echtefeld dijo extraoficialmente a Willem Vissers que quería tomarse el partido muy en serio, también con el primer equipo», reveló Valentijn Driessen el lunes en Vandaag Inside.

“Solo con los mejores. Quizá no pondría a Clasie ni a Koopmeiners, porque no estaban en forma, pero al resto sí, para intentar llegar a semifinales. Pero la directiva intervino, con Huiberts y creo que también Zeeman”, añade el jefe de fútbol de De Telegraaf.

Driessen cree que el AZ debe mantener a Echteld tras el parón veraniego: «Que lo fichen por un año; si no funciona, lo echan a los cuatro o cinco meses, pero ahora no pueden quitarlo».

A Johan Derksen le molestó que Jordy Clasie, tras la final de la Copa, dijera que, por su parte, Echteld podía quedarse. «No creo que, si eres el capitán del AZ, debas nombrar al nuevo entrenador. Con eso quizá pongas en apuros a una organización. Porque supongo que el señor Zeeman y el nuevo director técnico (Niels van Duinen, red.) también tienen sus propias ideas».

«Además, resulta oportunista: el entrenador hizo un buen partido tácticamente, pero en Liga y en Europa no ha convencido», concluyó Derksen.