Valentijn Driessen se muestra sorprendido por cómo se han desarrollado los acontecimientos en torno al cuerpo técnico del Feyenoord. El periodista considera que es «una secuencia muy extraña» que el club de Róterdam fichara primero al entrenador adjunto Sipke Hulshoff y solo después al entrenador principal Giovanni van Bronckhorst.

En el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf se comenta el regreso de Van Bronckhorst, quien ya dirigió al club entre 2015 y 2019, para reemplazar a Robin van Persie. Hulshoff formará parte de su cuerpo técnico.

«No habló primero con Giovanni van Bronckhorst», critica Driessen al director técnico Dévy Rigaux. «Primero habló con Sipke Hulshoff. Me pareció una historia muy extraña».

«Primero contratas al asistente y luego buscas al entrenador principal; es un orden muy extraño. Así no demuestras preparación».

«Es positivo que tenga el ADN del Feyenoord, pero no olvidemos que a Van Bronckhorst lo echaron de De Kuip con escarnio. Era insoportable ver lo que el equipo ofrecía en el campo. Era el técnico con más títulos, pero apenas pudo salir por la puerta principal; hubiera preferido la trasera».

Ahora lo repescan y todos cambian de opinión, lo que refleja la impopularidad de Van Persie. Además, creen que con Hulshoff como asistente recuperarán el estilo de Slot, pero no todos los que trabajaron con él pueden replicarlo.

Mike Verweij rebate: «Eso lo dijo Rigaux; a Hulshoff no lo ficharon para jugar como Slot. Pero sí das la impresión de que ves a Hulshoff como el técnico principal y a Van Bronckhorst como un testaferro».

Driessen concluye: «Puede que piensen: tenemos a dos, con ellos podemos seguir un año más. Y si aparece una alternativa mejor, la ficharemos para el año que viene».