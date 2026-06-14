Valentijn Driessen, muy impresionado por un país en el Mundial

Valentijn Driessen, jefe de fútbol de De Telegraaf, elogió a Marruecos tras su empate 1-1 ante Brasil en el podcast Kick-Off. Aun así, considera excesivo soñar con la final.

«En la primera parte Marruecos jugó muy bien, pero es el primer partido y aún no se puede concluir nada», añade. Driessen quiere ver cómo rinden Ismael Saibari, del PSV, y el resto del equipo en los siguientes encuentros de grupo.

Driessen escuchó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresar su deseo de que Marruecos gane el título. «Quizá no considere a los demás países; tal vez influyan sus orígenes ugandeses».

«Pero no creo que Marruecos llegue a la final. Sin embargo, es una potencia con la que contaremos los próximos 100 años: produce grandes talentos y cada vez más jugadores de equipo», concluye Driessen, quien valora el nivel de la selección, semifinalista en Catar 2022. «No en vano hay muchísimos talentos marroquíes en la Eredivisie».

Su colega Mike Verweij recuerda que hace años la Ligue 1 empezó a fichar a jóvenes marroquíes, algo que también hacen Surinam y Curaçao.

«Solo Marruecos ha invertido de forma muy estructurada en la formación de jóvenes», destaca Verweij. «Hay muchas academias de fútbol y eso está dando sus frutos. Es muy bonito de ver. Y la última vez llegaron a semifinales».

Marruecos reanuda el Mundial el sábado ante Escocia, que venció 0-1 a Haití en el debut. El 25 de junio, Haití se medirá al equipo de Mohamed Ouahbi.