Valentijn Driessen está indignado: «No debería haberle dado una bofetada, sino un puñetazo. ¡Debería haberlo noqueado!»

Valentijn Driessen, jefe de la sección de fútbol de De Telegraaf, criticó con dureza en el pódcast «Kick-off» el comportamiento de la selección argentina en el Mundial.

Tras la final del Mundial, en la que España venció 1-0 a Argentina, la situación se descontroló: Nahuel Molina golpeó a Rodri, Leandro Paredes se trenzó con Gavi y Eric García, y el miembro del cuerpo técnico Roberto Ayala también se enfrentó a Dani Olmo.

Para Driessen no fue sorpresa, pues ya en la semifinal contra Inglaterra, pese a ganar 2-1, también hubo incidentes.

«Argentina es mala perdedora, pero también es mala ganadora», afirma Driessen. «Contra Inglaterra mostraron una pancarta sobre las Islas Malvinas y no paraban de provocar a los ingleses, que estaban desolados por la eliminación».

«Y aun así se pusieron a pasar por delante gritando cosas. Es simplemente lamentable», señala Driessen, refiriéndose sobre todo a Valentín Barco, quien tras el partido recibió un golpe en la nuca de Jude Bellingham.

«No, no tenía que darle un golpe. ¡Debería haberle dado un puñetazo! ¡Debería haberlo dejado fuera de combate!», concluye Driessen con vehemencia.