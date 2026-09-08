Ro-Zangelo Daal está causando sensación esta temporada entre Valentijn Driessen y Mike Verweij. Según Driessen, parece cuestión de tiempo que el extremo de 22 años del AZ entre en el radar de la selección neerlandesa.

El AZ ha comenzado de forma excelente la nueva temporada. A principios de agosto conquistó la Supercopa de los Países Bajos, tras una victoria por 0-4 sobre el PSV. También en la Eredivisie patrocinada por VriendenLoterij, el conjunto de Alkmaar sigue sin fallar: cinco partidos jugados, cinco victorias.

“Lo que está pasando en el AZ es realmente muy meritorio”, señaló Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf. “No es que hayan tenido un calendario especialmente sencillo. Normalmente, visitar al Utrecht y al Heerenveen no es ningún trámite, para ningún equipo. Así que ya han tenido un calendario relativamente complicado.”

Uno de los jugadores más destacados es Daal, según Verweij. “La temporada pasada ya se veían destellos suyos. Y ahora se está convirtiendo en un jugador muy fiable y estable. Un muy buen extremo izquierdo de verdad.”

Driessen está de acuerdo. “Y va a marcar. Eso era algo que hacía demasiado poco. Evidentemente no marcaba mucho, y ahora sí lo está haciendo. Sabes lo que va a pasar, y aun así marca. Eso es muy especial. Esos son los jugadores con un plus de calidad.”

“Así que sí, siempre hablamos de Ruben van Bommel, pero también puedes apuntar a Daal. No sé si está en el radar de Xavi, pero si sigue mostrándose así, desde luego que sí. Lo combina con un rendimiento altísimo. Probablemente incluso más alto que el de Van Bommel, y ese juega en el PSV.”

Daal, formado en la cantera del AZ, ha sido titular hasta ahora en los seis partidos del conjunto de Alkmaar esta temporada. En esos encuentros ha firmado cinco goles y una asistencia.