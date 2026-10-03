Valentijn Driessen se ha quedado impactado por la primera parte de la selección neerlandesa contra Grecia, según ha contado en el podcast Kick-off de De Telegraaf. Según el jefe de fútbol, eso se debe sobre todo a la decisión equivocada de Xavi, que dio la titularidad a Quinten Timber y Guus Til.

Ambos firmaron una primera parte extremadamente desafortunada en Grecia. En parte por ello, los Países Bajos se marcharon al descanso con una desventaja de 2-0. Xavi decidió intervenir de inmediato y mandó al banquillo al dúo en el descanso.

“Sí, buenos revulsivos. Pero no para ser titulares, ni siquiera contra Grecia”, es el durísimo juicio de Driessen sobre Timber y Til, que según él también arrastraron hacia abajo a Joey Veerman. “Veerman también se hundió por eso, porque estaba prácticamente solo en el centro del campo.”

“Xavi dice: ‘Attack the spaces’. Así que Til va allá donde hay espacio. Así que se va. Y Timber corre un poco por ese centro del campo como un pollo sin cabeza. Sí, va de un lado a otro. Bien o mal. Y así dejas tirado al resto de tu centro del campo.”

“Esos tres en el centro del campo no funcionan en absoluto. Al final todavía se salvan, porque todo el equipo fue culpable. Eso lo entiendo, pero es simplemente una cuestión de calidad.”

A continuación, Driessen destaca la clara mejoría en la segunda parte, cuando Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders entraron en el equipo. “Gravenberch es simplemente uno de los mejores centrocampistas que tenemos y Reijnders en realidad también lo ha hecho siempre bien. Si luego los quitas por uno o dos partidos menos buenos, entonces ves las consecuencias.”

“Ahora se ve lo buenos que son Gravenberch y Reijnders, si lo comparas con los que jugaron en la primera parte”, añade Mike Verweij. “De verdad entraron muy bien. Igual que Noa Lang, por cierto.”