Valentijn Driessen carga duramente contra el Ajax, pero señala a un jugador que aún puede salvar la situación

Según Valentijn Driessen, el proyecto de Jordi Cruyff en el Ajax ya está al borde del colapso, como escribió el jefe de fútbol en su columna para De Telegraaf. También menciona al jugador que echa en falta el Ajax.

El jueves por la noche, el Ajax comenzó su aventura en la Conference League con un partido a domicilio contra el Hajduk Split. El equipo del entrenador Míchel no ofreció una buena imagen y perdió por 2-1.

Dos errores individuales del lateral izquierdo Jofre Torrents propiciaron los goles encajados. Según Driessen, Míchel cometió un grave error al esperar hasta el minuto 75 para sustituirlo. «Míchel dejó que ocurriera. No liberó al adolescente español de su sufrimiento hasta que faltaba un cuarto de hora. Pero el Ajax ya no pudo remontar».

Driessen no ve en la plantilla del Ajax a nadie capaz de tomar las riendas. «Marc ter Stegen no le da puntos al Ajax, el elogiado futbolista alemán Julian Brandt nunca aparece cuando más se le necesita y Davy Klaassen pasa constantemente del once titular al banquillo», prosigue el periodista.

«Sofyan Amrabat no es capaz de mantener unido al equipo y Youri Baas no tiene suficiente autoridad para poner a cada uno en su sitio», añade. A continuación, menciona a un jugador que podría volver a encarrilar al Ajax.

«Solo Daley Blind tiene esa autoridad, pero lleva un tiempo de baja por una lesión. El veterano solo estuvo en el banquillo en el primer partido de liga contra el PEC Zwolle y después jugó 45 minutos en la fase previa de la Conference League contra el Shelbourne».

«Desde entonces no se ha sabido nada más de él y cada partido demuestra cuánto se echa en falta su capacidad de organización». Según Míchel, Blind está recuperándose y volverá a estar disponible dentro de dos semanas.

Sin Blind, el Ajax parece, al menos a juicio de Driessen, «un grupo armado de cualquier manera, con algunos jugadores de primer nivel, pero muchos más de nivel medio. Un conjunto de futbolistas que encajan poco o nada entre sí, con un entrenador, Michel Sanchez, que está fallando». Según él, el proyecto de Cruyff ha llegado a un callejón sin salida.