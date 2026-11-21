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Luciano Valente da la voz de alarma en el Feyenoord. El equipo de Róterdam perdió el sábado por 2-3 ante el Excelsior y ya encadena seis partidos sin ganar.

«Hacemos regalos. Yo, en el primer gol, y luego está la jugada del penalti. Nos lo buscamos nosotros mismos y, sencillamente, no es suficiente», se lamentó Valente tras el partido ante las cámaras de ESPN.

«En el primer gol empezamos a sacar el balón desde atrás. Lo recibí en el centro del campo, no tenía opciones de pase y lo perdí de forma descuidada», reconoció el centrocampista del Feyenoord, crítico consigo mismo.

Valente vio con pesar que el Feyenoord ofreció poco en ataque. «En la segunda parte sí apretamos, pero entonces muchas veces ya es demasiado tarde. Hicimos muy poco. Es preocupante y esto no nos puede pasar».

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La falta de capacidad ofensiva viene de lejos, subrayó Valente. «Llevamos un tiempo diciéndolo, así que ya empieza a irritar. Tenemos que analizarlo bien».

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El dominio del inicio de temporada ha desaparecido, lamentó el centrocampista. «Puede deberse a muchas cosas, pero ir por detrás en el marcador también afecta a la confianza. Eso es complicado».

El Feyenoord está ya a cuatro puntos del líder, el PSV. El equipo de Eindhoven, por su parte, vivió una gran noche en la Eredivisie y ganó por 1-4 al NEC.

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Un mal comienzo, por tanto, para el Feyenoord en una semana durísima. El martes recibe al FC Porto en la Liga de Campeones y el próximo domingo disputa el Klassieker contra el Ajax.