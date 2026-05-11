Valente responde sin piedad en las redes sociales a las duras críticas de un aficionado del Feyenoord

Luciano Valente respondió en Instagram a un comentario ofensivo de un aficionado del Feyenoord, según publicó el canal Hieropzuid.

Un seguidor del club comentó: «Menudos comentarios. Se llena la mano de un niño. 19 puntos por detrás del PSV. No han ganado ningún partido importante y el juego no es para verlo. Indigno del Feyenoord».

El centrocampista del Feyenoord, Luciano Valente, respondió con firmeza: «Pues quédate en casa la próxima temporada».

El domingo, el Feyenoord se clasificó para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el AZ.

Valente llegó el verano pasado del FC Groningen por seis millones de euros. Comenzó muy bien, aunque perdió forma al final de la temporada. Aún así, podría entrar en la lista de Países Bajos para el Mundial.











