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El Real Madrid igualó a puntos al Barcelona tras ganar 3-0 en Mestalla. El Valencia de Javier Aguirre se replegó con una defensa de cinco y cometió 26 faltas, pero el equipo de Jose Mourinho siguió atacando por la banda izquierda y los pases al hueco de Arda Guler encontraron una y otra vez a Kylian Mbappe a la espalda de la defensa.

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Fue la cuarta victoria liguera consecutiva del Madrid, que ahora solo está por detrás del líder de LaLiga por diferencia de goles. Federico Valverde y Guler marcaron con ocho minutos de diferencia en la primera parte, y Guler asistió después a Mbappe para que anotara su 13.º gol liguero de la temporada a falta de 15 minutos. El Valencia, que acabó con 10 jugadores tras la expulsión de Jose Gaya, sigue 19.º con nueve puntos, a uno de la salvación, después de sufrir su séptima derrota liguera en 12 partidos.

Las cifras reflejan lo desigualado que fue el partido. El Madrid tuvo el 68 % de la posesión, realizó 19 remates frente a los cuatro del Valencia y registró 2,26 goles esperados (xG) por 0,16 de su rival. Sumó 33 contactos con el balón dentro del área valencianista, mientras que el equipo local logró cinco en la del Madrid. El Valencia no generó ni una sola ocasión clara.

El planteamiento táctico del Valencia

Javier Aguirre dispuso al Valencia en un 5-3-2, con Pepelu, Cesar Tarrega, Justin de Haas, Pablo Maffeo y Gaya en la línea defensiva; Javi Guerra, Guido Rodriguez y Aaron Mayol en el centro del campo; y Umar Sadiq y Arnaut Danjuma en ataque. El Valencia se replegó y apenas salió de su propio campo al principio. En el minuto 16 todavía no había tocado el balón en campo del Madrid.

Cuando no podía recuperar el balón, recurría a las faltas. El Valencia cometió 26 frente a las seis del Madrid, vio cuatro tarjetas amarillas y una roja, y seis de esas faltas fueron sobre Mbappe.

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Su mejor tramo llegó entre los minutos 18 y 21, y comenzó con un error del Madrid. Aurelien Tchouameni perdió el balón al borde de su propia área y Thibaut Courtois tuvo que desviar por encima del larguero la semivolea de Mayol. En el córner posterior, el balón volvió al área con un toque suave y Guido Rodriguez lo empujó a la red, pero estaba en fuera de juego por unos 0,9 metros. Poco después, Marc Cucurella tuvo que despejar en el último momento un centro del Valencia.

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La mayoría de los ataques del Valencia, el 54 %, llegaron por su derecha. Sin embargo, su ocasión más clara llegó por el otro lado. En el minuto 66, Guerra filtró un pase a Danjuma, que superó a Valverde y obligó a Courtois a realizar una parada por bajo desde un ángulo cerrado.

El planteamiento táctico del Real Madrid

Jose Mourinho apostó por un 4-2-3-1. Valverde, el capitán, jugó de lateral derecho, con Ibrahima Konate y Dean Huijsen en el centro de la defensa y Cucurella en la izquierda. Tchouameni y Bernardo Silva se situaron por delante de la línea de cuatro, con Guler, Jude Bellingham y Yan Diomande detrás de Mbappe.

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El Madrid controló el balón desde el inicio y completó 568 de sus 627 pases (91 %); 343 de los pases acertados fueron en campo del Valencia. Su ataque se volcó hacia la izquierda, por donde llegó el 49 % de sus acciones ofensivas, frente al 23 % por el centro. Era la banda de Cucurella y Diomande. Diomande superó a dos defensas en el minuto 15 y, para el 40, el Valencia ya tenía que emplear a dos jugadores para frenarlo. Bellingham y Cucurella también combinaron por esa zona: una jugada entre ambos llevó al lateral izquierdo hasta la línea de fondo en el minuto siete.

Sin balón, el Madrid estuvo bien organizado. Cuando el Valencia lanzó un contraataque en el minuto ocho, siete jugadores madridistas se colocaron de inmediato por detrás del balón.

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La batalla táctica

El duelo clave se libró en la izquierda del Madrid, frente a la derecha del Valencia, la banda por la que llegaron la mayoría de los ataques de ambos equipos. Maffeo estuvo sometido a presión toda la noche. Cometió faltas sobre Diomande en el minuto 15, sobre Cucurella en el 21 y el 23, y sobre Mbappe en el 26. En esta última acción, un balón a la espalda de la defensa buscaba al delantero francés y Maffeo le hizo tropezar al borde del área. Se libró de la expulsión y vio una amarilla, pero la falta dio origen al primer gol. El lanzamiento de Mbappe rebotó en la barrera y Valverde marcó con un disparo raso desde unos 18 metros.

El segundo gol llegó tras un periodo de presión sostenida, no en un contraataque. Bellingham alcanzó la línea de fondo y su pase atrás tocó en un rival antes de caerle a Guler, que marcó de volea a puerta vacía ocho minutos después del primero.

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La otra arma fueron los pases a la espalda de la defensa. Guler buscó una y otra vez los desmarques de Mbappe ante la línea de cinco del Valencia. Su pase al espacio en el minuto 31 fue demasiado largo y Stole Dimitrievski se hizo con el balón, pero otro en el 55 encontró a Mbappe dentro del área y el portero valencianista detuvo su remate. En el minuto 75, el pase fue perfecto. Mbappe regateó a Dimitrievski con el primer toque y, con el segundo, envió el balón a la portería vacía. Esa ocasión tuvo un valor de 0,79 xG, más de un tercio del total del Madrid.

Dimitrievski evitó durante mucho tiempo que la diferencia fuera mayor. Hizo ocho paradas ante los 11 remates a puerta del Madrid y, entre los minutos 55 y 68, frustró tres intentos de Mbappe y dos de Bellingham. Los goles esperados de los remates a puerta del Madrid alcanzaron los 3,67, mientras que el Valencia, que no remató entre los minutos 32 y 66, acabó con dos disparos entre los tres palos.

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Los ajustes durante el partido

Aguirre introdujo un cambio en el descanso: retiró al defensa De Haas y dio entrada a Luis Rioja. El Valencia comenzó bien la segunda parte, pero Konate cortó un ataque prometedor con una buena entrada sobre Sadiq dentro del área. Aimar Blazquez sustituyó a Sadiq en el minuto 58 y, cuatro minutos después, Aguirre retiró a sus dos jugadores amonestados: Arnau Martinez entró por Maffeo y Filip Ugrinic por Guido Rodriguez.

El espacio a la espalda de la defensa acabó con la incertidumbre del partido. Tras el gol de Mbappe, el Madrid volvió a salir al contraataque en el minuto 79. Mbappe adelantó el balón para superar a Gaya, último defensor en la línea de medio campo, y el capitán del Valencia fue expulsado por derribarlo cuando estaba a punto de escaparse solo. Aguirre sustituyó entonces al centrocampista Guerra por el defensa Jesus Vazquez.

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Mourinho esperó hasta el minuto 83 para recurrir al banquillo y dio entrada a Brahim Diaz, Endrick y Eduardo Camavinga por Diomande, Bernardo y Guler. Los cambios redujeron el ritmo del partido y el Madrid mantuvo la posesión durante largos periodos ante 10 jugadores. Thiago Pitarch y Carlos Espi sustituyeron a Bellingham y Mbappe en el minuto 90, y Cucurella estuvo cerca de propiciar un cuarto gol al dejar el balón de cabeza para Brahim, cuyo remate fue detenido por Dimitrievski.

Conclusión

El plan del Valencia consistía en defender replegado con cinco jugadores atrás e interrumpir el juego con faltas, pero no impidió que el Madrid generara ocasiones. El equipo de Mourinho obtuvo su recompensa atacando por la izquierda, donde Maffeo sufrió toda la noche, y aprovechando los pases de Guler para encontrar a Mbappe a la espalda de la defensa. Solo las paradas de Dimitrievski evitaron un marcador más amplio. El resultado deja al Madrid empatado a puntos con el Barcelona en lo más alto, mientras que el Valencia sigue en la zona de descenso.