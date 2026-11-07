Cómo ver el Valencia contra el Real Madrid con una VPN

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Previa del partido

Primera División - Jornada 12 7 nov 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

El Real Madrid visita el Estadio Mestalla para enfrentarse al Valencia en la 12.ª jornada de LaLiga. El equipo de Jose Mourinho buscará mantener la presión en la parte alta de la tabla.

El Valencia ocupa el 19.º puesto de la clasificación y ha tenido dificultades para mantener la regularidad esta temporada, pero el equipo de Javier Aguirre confía en poder complicarle las cosas a un visitante al que ya se ha advertido sobre este tipo de partidos. El propio Mourinho ha hablado abiertamente de la amenaza que supone un rival descansado, con fuerzas renovadas y sin nada que perder.

El Madrid llega en un gran momento de forma, tras ganar sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. A la victoria por 3-0 ante el Racing Santander el pasado fin de semana le siguió un triunfo por 3-2 frente al AEK Athens en la Champions League entre semana, y la plantilla de Mourinho llega al fin de semana curtida en la competición.

La principal novedad en la plantilla visitante es la ausencia de Vinicius Junior por sanción. El brasileño descansó entre semana para el viaje a Atenas, pero una sanción distinta le impedirá jugar en Mestalla y obligará a Mourinho a reorganizar sus opciones en ataque.

Mourinho ha sido franco en sus comparecencias previas al partido y ha admitido que quiere que tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona pierdan puntos en su enfrentamiento directo de este fin de semana. Una victoria del Madrid en Mestalla, combinada con cualquier tropiezo en ese encuentro, cambiaría drásticamente el panorama de la lucha por el título.

Con la lucha por el título de LaLiga cada vez más reñida y un ambiente intenso asegurado en Mestalla, este partido tiene mucho en juego para ambos clubes. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Valencia contra el Real Madrid.

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