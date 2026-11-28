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El Valencia de Javier Aguirre no podrá contar con Sergi Canós, Diego López, Arnaut Danjuma ni Jesús Vázquez, todos lesionados. No hay sancionados en la plantilla local.

El Osasuna de Jagoba Arrasate tiene las bajas por lesión de Rockson Yeboah y Abel Bretones, además de la sanción de Alejandro Catena. La alineación probable de ambos equipos se añadirá más cerca del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 14 29 nov 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

El Valencia recibe a Osasuna en Mestalla, en un partido de Primera División que enfrenta a dos equipos de la zona baja de la tabla.

El conjunto de Javier Aguirre llega con ánimo renovado tras ganar 0-1 al Rayo Vallecano en su última salida, un resultado que corta la mala imagen del 0-3 sufrido ante el Real Madrid hace dos semanas. El equipo ocupa el 17º puesto y necesita sumar en casa.

La lista de bajas en Mestalla no es corta. Sergi Canós, Diego López, Arnaut Danjuma y Jesús Vázquez no estarán disponibles para el técnico mexicano.

Osasuna, dirigido por Jagoba Arrasate, también llega con una victoria reciente. Los navarros ganaron 1-0 al Málaga el pasado domingo y se sitúan en la 13ª posición, por delante de su rival.

El equipo rojillo, sin embargo, tendrá ausencias importantes. Alejandro Catena está sancionado, y Rockson Yeboah y Abel Bretones son baja por lesión.

Ambos equipos buscan hilar resultados positivos y alejarse de los puestos de descenso. Aquí tienes toda la información para seguir el partido.

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Estado de forma

El Valencia suma tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, sin empates. Su último resultado fue un 0-1 ante el Rayo Vallecano en Liga, y antes goleó 0-6 al Tavernes de la Valldigna en la Copa del Rey. Marcó nueve goles y encajó cinco en ese tramo, con un 0-3 en casa del Real Madrid como su peor resultado.

Osasuna registra dos victorias, un empate y dos derrotas. Ganó 1-0 al Málaga en su último encuentro y antes empató 1-1 con el Athletic Club. También goleó 0-6 al Atlético Calatayud en Copa del Rey, y acumula nueve goles a favor y cinco en contra.

Historial de enfrentamientos

El último duelo entre ambos fue el 1 de marzo de 2026 en LaLiga, con victoria del Valencia por 1-0 en Mestalla. En los cinco últimos enfrentamientos, el Valencia ganó dos veces, Osasuna una y hubo dos empates. En el balance goleador, el Valencia suma cinco tantos por cuatro de Osasuna.

La clasificación

En la clasificación de LaLiga, el Valencia es 17.º y Osasuna ocupa el 13.º puesto.