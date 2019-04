Valencia suma 16 partidos sin perder y logra igualar un récord de hace 77 años

No hay quien pare a este CF. El equipo ché está en plena racha: lleva 16 partidos sin perder entre Liga, Copa y y después de su victoria en Nervión, está en disposición de pelear por la cuarta plaza liguera, que da acceso a la Champions del próximo curso. Los números de Marcelino García Toral en el banquillo son espectaculares: lleva once partidos consecutivos de Liga sin perder, se acerca a sus mejores rachas como entrenador del Valencia, y no ha perdido desde el 5 de enero ante el .

Tras su victoria ante el Sevilla con gol de Parejo de penalti, el equipo ché suma 16 partidos sin perder -entre todas las competiciones- con lo que iguala un récord de hace nada más y nada menos que 77 años. En concreto, según publica el diario "Marca", de la temporada 1941-42, en la que, de la mano de Ramón Encinas, el cuadro valencianista estuvo 16 partidos invicto, sumando 12 choques ligueros y otros 4 envites coperos. En la década de los años cuarenta, el Valencia tuvo uno de sus mejores equipos de toda su historia, con la famosa delantera "eléctrica" que integraron mitos como Epi, Amadeo, Mundo, Asensi y Gorostiza. Aquel equipo mítico fue campeón de Liga y su delantera, el terror de las defensas rivales.

Con Marcelino, este Valencia suma ahora esos 16 partidos, igualando el récord del Valencia de los años cuarenta, con un saldo de nueve partidos de Liga, tres de Copa y cuatro de Europa League. En todos, invicto. De hecho, el equipo de Marcelino no cae desde el 22 de enero cuando cayó en en Copa, en el partido de ida del torneo del KO.

El curso pasado, Marcelino ya estuvo hasta 15 partidos sin conocer la derrota, una racha que llegó a su fin después de perder ante el Getafe en Liga. En cualquier caso, la mejor racha histórica del Valencia llegó de la mano de su entrenador más ilustre, Rafa Benítez. Con él, en la temporada 2001-02, el equipo del murciélago estuvo 19 choques invicto, un récord que se truncó después de un caso de alineación indebida ante el Novelda, en la competición de Copa del rey.

Ahora, el equipo de Marcelino quiere ampliar su buena racha y aspira a establecer una nueva plusmarca para un club que vive la temporada de su Centenario y que está viendo cómo en los últimos meses ha logrado cambiar la mala dinámica de comienzo de temporada, cambiándola por unos resultados excelentes que le han catapultado en la clasificación.