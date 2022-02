Valencia - Barcelona, EN VIVO ONLINE por LaLiga: cómo y dónde ver por internet en streaming y TV

Valencia y Barcelona se enfrentan hoy domingo 20 de febrero, en partido correspondiente a la Jornada 25 de la liga de España 2021-2022. Los Murciélagos esperan sacar la victoria que los haga subir en la tabla de posiciones y es que ésta no ha sido su mejor temporada.

Por otro lado, los Blaugranas necesitan sumar como sea en Mestalla y ganar la cuarta posición que pelean frente al Atlético de Madrid.

No espera un gran partido, por eso acá te damos todos los detalles de la transmisión.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO VALENCIA VS. BARCELONA

¿A qué hora es y cuándo se juega el partido entre Valencia y Barcelona, por LaLiga?

PARTIDO Valencia - Barcelona FECHA Domingo, 20 de febrero ¿DÓNDE ES? Estadio Mestalla | Valencia, España HORARIO 09:15 hora de México; 10:15 hora de Colombia; 12:15 hora de Chile y Argentina; 16:15 hora de España

DÓNDE VER VALENCIA VS BARCELONA

La transmisión en vivo y en directo del partido Muciélagos y Blaugranas de hoy pasa por el siguiente canal de TV de cada país:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports ESPAÑA TV: M+ LaLiga (M46 O110)

M+ LaLiga UHD (M440 O111)

M+ LaLiga 1 (M47 O112)

CÓMO VER POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro de la liga española vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México, Movistar+ y LaLiga TV Bar en España. Las plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

VALENCIA VS BARCELONA PRONÓSTICO Y APUESTAS

En México siempre resulta interesante seguir los partidos de los Blaugranas por el tema de las apuestas. En este caso, apostar a que gana el Barcelona puede ser la mejor opción aunque hay que estar atentos a su estado anímico. Aún así la diversión está garantizada gracias a Bet365, que ofrece momios que no debes dejar escapar.

El pronóstico se inclina para los locales. Si juegas a que el Barcelona gana, por cada 100 pesos que apuestes te llevas 100 más tu inversión. En caso de empate te metes a la bolsa 250 pesos por cada 100 invertidos. Ahora que si lo tuyo es jugársela, si gana el Valencia obtendrás 275 por cada 100 pesos invertidos.

Pick de GOAL: Barcelona y ambos equipos anotan: MOMIO +300 Es decir, por cada 100 pesos apostados te llevas 300.

Momios correctos al momento de escribir esta nota. 18+. Por favor apuesta con responsabilidad.

FORMACIONES

VALENCIA

A confirmar.

BARCELONA

A confirmar.